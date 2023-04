La gran amenaza para Fernando Alonso

Hamilton señala a Fernando y Aston Martin como el 'espejo' en el que deben mirarse él y Mercedes para "ir hacia arriba" En Silverstone temen el progreso de sus 'vecinos' de Brackley después de el importante salto adelante de Mercedes en Australia

El pasado sábado, al término de la clasificación del GP de Australia, después de que los dos Mercedes de Russell y Alonso le arrebatasen la segunda plaza de parrilla en la última vuelta, Fernando Alonso lanzó un aviso: “Mercedes siempre se lamenta y quieren tirar su coche pero la verdad es que ya son rápidos. Se han escondido y a mitad de año seguramente que estén para pelear por ganar carreras como ya hicieron el año pasado con Russell en Brasil". El domingo, Russell llegó a liderar la carrera antes de que el motor del W14 fallara y su coche se incendiara. Y Hamilton, segundo en carrera por delante de Fernando, no le dio ninguna oportunidad al asturiano: "Lo he intentado, pero hoy Lewis era superior, le felicito", reconoció. Aston Martin afronta el parón de tres semanas en el Mundial enfrascado en la batalla por el desarrollo. En Silverstone saben que sus 'vecinos' de Brackley se han convertido en la principal amenaza.

El límite presupuestario es el mismo para todos los equipos y su gestión es una de las claves del campeonato. En Mercedes, después de encadenar ocho títulos consecutivos y dominar la era híbrida de la F1, estaban acostumbrados a trabajar con 'carta blanca', sin importar los costes, cambiando medio coche de una carrera a otra. En Aston Martin confían en que ese aspecto juegue a su favor, así como el hecho de tener asignadas por reglamento más horas de túnel de viento y simulación CFD que sus rivales y más margen de mejora "al tratarse de un coche nuevo frente a los demás equipos, que han evolucionado un concepto del año anterior", tal como explicaba Alonso en Melbourne.

Mercedes protagonizó una pretemporada y un primer gran premio en Bahrein con pésimas sensaciones. Hasta el punto que por primera vez en mucho tiempo Hamilton fue contundente en sus críticas: "Soy siete veces campeón, algo entiendo de coches y el año pasado ya les advertí de lo que no funcionaba en el nuestro, pero no me escucharon", lanzó el inglés, dando pie a los rumores de su salida del equipo, con el que aún no ha renovado.

Pero en Jeddah la situación empezó a mejorar y en Australia Russell y Hamilton contaron con un monoplaza muy competitivo y bastante más rápido que Aston Martin, que sigue por detrás de todos sus directos rivales en cuanto a velocidad punta.

Toto Wolff, team manager de Mercedes, anunció que el primer gran paquete de mejoras llegará en Imola (19-21) de mayo. “Avanzamos a toda máquina. Estamos dando pasos realmente grandes en este momento con nuestro departamento de I+D, pasos realmente grandes porque solo necesitábamos tener la confirmación en Bahrein de que nos equivocamos. No hay dogmas sobre cómo debería ser el coche. Solo tiene que ser el coche de carreras más rápido posible. Si ese coche se parece a un Red Bull no me importa. No me avergonzaré si es rápido”, sentenció.

Hamilton señaló a Alonso y Aston Martin como el referente al que deben mirar "para empujar hacia arriba", en los de Silverstone son conscientes de que Mercedes puede convertirse en su gran rival a partir de la próxima cita del calendario, en Baku (28-30 abril). "No vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Definitivamente se ha visto que nuestro coche es bueno. Hemos sido competitivos en las tres carreras y en tres circuitos muy diferentes. Ahora es una carrera de desarrollo con los otros equipos, en la que se verá quien puede traer mejoras y cuándo", señaló el director de Aston Martin, Mike Krack.

"Será difícil mantenerse. No estamos luchando con equipos pequeños, estamos luchando contra equipos muy grandes, muy experimentados y con grandes infraestructuras. Pero lucharemos. Somos un equipo lleno de gente dedicada, que además es buena en su ámbito. Hay que ir hacia adelante", promete.

Mike Krack desvela en qué cuatro carreras introducirán mejoras en el coche de Fernando Alonso — DAZN España (@DAZN_ES) 3 de abril de 2023

El jefe de Aston Martin explicó en DAZN que las mejoras en el AMR23 de Alonso y Stroll llegarán en las próximas cuatro carreras: "Tendremos algunas piezas nuevas en Baku, Imola, Montreal y algunas en Silverstone, pero traeremos cada pequeño incremento tan pronto como esté listo, en lugar de esperar a agrupar todo en paquetes grandes. Es un enfoque que nos funcionó bien el año", subrayó Krack.