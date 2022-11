Alonso y Ocon, a comisarios y el coche del francés, en llamas

La FIA publica un documento en el que confirmaba que los dos pilotos de Alpine deberán declarar por su toque en la carrera al esprint de Interlagos Las declaraciones de Fernando han añadido 'leña' al fuego y el coche de Ocon ha acabado ardiendo tras cruzar la meta

Fernando Alonso y Esteban Ocon han sido llamados a declarar por los comisarios del Gran Premio de Brasil tras su encontronazo en la pista, en la primera vuelta de la carrera al esprint. Además, el coche del francés tras cruzar la meta ha acabado en llamas y los mecánicos de Alpine han tenido que sofocar el fuego. Otra cosa será apagar el nuevo 'incendio' que se ha declarado entre los dos compañeros.

El Alpine de Esteban Ocon, en llamas tras la carrera sprint. https://t.co/vLCxH58yXx — Víctor Abad (@victorabadf1) 12 de noviembre de 2022

Alonso ha hecho una buena salida desde la séptima posición y se ha puesto en paralelo con Ocon, que partía sexto. El francés no ha cedido y ambos coches se han tocado, dañando el alerón delantero del asturiano, que ha tenido que parar y ha caído al fondo de la clasificación. "He perdido el alerón delantero gracias a nuestro amigo. Me empujó en la curva 4 y luego en la recta, buen trabajo", ha espetado con ironía Fernando tras ver arruinada su carrera.

Finalmente, Alonso ha cruzado la bandera a cuadros en 15º posición, por delante de Ocon, que debido a los daños sufridos en ese mismo incidente ha ido perdiendo posiciones hasta caer a la 18ª plaza.

Nada más bajarse del monoplaza, Alonso se ha tomado el asunto a broma, no en vano le quedan solo dos carreras compartiendo box con Ocon: "Me da la risa... estando el 15 y el 18, la verdad es que es muy divertido. Tarde o temprano iba a pasar. Bueno, esto es lo que suele pasar siempre salimos juntos. El año pasado lo evité varias veces y este año casi me lleva contra el muro en Jeddah y en Hungría y ahora aquí", ha relatado Fernando. "Es triste por el equipo y por los mecánicos, que trabajan duro, pero ojalá mañana pueda remontar porque tenía bien ritmo".

Al conocer las palabras de Alonso, Ocon se defendió: "Esa es su opinión, la mía es diferente. Yo estaba en la parte delantera, así que el que lucha no soy yo realmente. Estaba intentando atacar al McLaren, como dije en la curva 4, y supongo que es una carrera y estamos intentando sacar el máximo de todo, pero hoy ha sido costoso para nosotros", dijo Ocon, frustrado y que vio arder su coche: "Ojalá hubiera estado ahí, pero desgraciadamente no. Salí, di un par de pasos, subí a la báscula y entonces vi un coche en llamas. Pensé que era el Williams, pero no, era el mío".