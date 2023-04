Alonso, una inspiración para Tsunoda

"No me atrevía a pedirle el casco y me lo pidió él en España... ¡ Me explotó la cabeza !. Intenté no hacer el ridículo delante de él, pero mi corazón estaba exultante", recuerda Yuki El japonés cuenta que copió la estrategia de Alonso en su defensa de Hamilton en Hungría 2021 y que de niño su padre le llevaba a ver como Fernando trazaba la última curva de Suzuka

Yuki Tsunoda, piloto de Alpha Tauri, descubre su admiración por Fernando Alonso en el último podcast oficial de la Fórmula 1, 'Beyond the Grid'. Y no es que el japonés se apunte ahora a la moda. Cuenta que el asturiano es su ídolo de infancia y que desde que ambos coinciden en la parrilla se ha convertido en una inspiración y un ejemplo de pilotaje.

"Soy fan de Fernando porque mi padre le admiraba. Cuando yo tenía 12 años nos sentábamos en la tribuna de la última curva de Suzuka, que no es un punto fácil porque no se puede ir a fondo fácilmente. Mi padre me mostraba como él la trazaba al máximo por fuera, muy cerca de la línea blanca. Y ahí si tocas la hierba te vas directo al muro. Pero él iba consistentemente pegado a la línea blanca con mucho movimiento de la trasera del coche", revela Tsunoda.

"Aún no me creo que corra con él, es increíble. Nunca lo hubiese esperado", añade el piloto japonés, que, como cuando era niño, también ahora analiza cada detalle del estilo de pilotaje de Alonso y trata de aprender de él.

Tsunoda pone un ejemplo de ello y recuerda la carrera de Hungría 2021 en la que Alonso , entonces en Alpine, hizo una tremenda defensa sobre Hamilton para facilitar el triunfo de su compañero Ocon: "Fue la carrera en la que Lewis empezó él sólo en la parrilla y todos entraron a boxes. Por su estrategia equivocada tuvo que tratar de adelantar a todos. Cuando llegó hasta mí, lógicamente, intenté defenderme todo lo posible pero me pasó, como en cuatro vueltas. Fernando estaba entonces en Alpine, con un coche que tenía el mismo rendimiento más o menos que mi Alpha Tauri, estuvo defendiéndose 10 vueltas de Lewis. Volví a ver después esa carrera porque Alonso me impresionó".Yuki estudió al estrategia del español para intentar averiguar cómo pudo retener tanto tiempo a Hamilton con un coche similar al suyo: "Busqué entender la forma en la que trataba de sacar ventaja al Mercedes. incluso aunque era un coche más rápido. La última curva de Hungría es muy difícil porque necesitas downforce y no puedes estar muy cerca del coche de delante por el aire sucio, y eso Fernando lo sabía. Trataba de ganar lo más posible en las últimas curvas para aprovechar eso y que no pudiera pasarle en la 1 o la 2, que es donde normalmente hay alguna opción", explica.

Disfruta de Formula 1 en DAZN. Bienvenidos a la mejor parte

Con la lección aprendida, Tsunoda puso en práctica esa táctica en Turquía: "Allí tuve que defenderme de nuevo de Hamilton y lo hice diferente, intentando copiar lo que hizo Fernando, y pude defenderme durante ocho vueltas esta vez", apunta el japonés, que recibió el elogio de Lewis tras aquella carrera.

En el plano personal Tsunoda reconoce que "tenía una imagen distinta de Fernando antes de conocerle. Esperaba que fuese algo así como... una leyenda y no tan cercano como es. Es muy amable, un gran chico".

💥 Yuki Tsunoda: "Aún no me creo que corra con Fernando Alonso, es increíble. Nunca lo hubiese esperado".



👉 "Soy fan de Fernando porque mi padre le admiraba. Cuando yo tenía 12 años nos sentábamos en la tribuna de la última curva de Suzuka. Mi padre me mostraba como él la… pic.twitter.com/lOCUGzm4y1 — Fórmula Directa (@FormulaDirecta) 19 de abril de 2023

"Hemos intercambiado el casco, algo que yo deseaba incluso desde antes de ser piloto de F1. Pero estaba demasiado nervioso para pedírselo, así que nunca fui a él a decírselo. Pero el año pasado, sobre el GP de España, me lo pidió él. ¡ Me explotó la cabeza !. Estaba súper feliz, intenté no hacer el ridículo delante de él, pero mi corazón estaba exultante. Lo primero que hice fue llamar a mi padre", cierra Tsunoda.