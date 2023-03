Alonso: "Estamos más cerca de Red Bull..."

El asturiano se mostró más optimista que nunca con el rendimiento de su monoplaza tras el GP de Arabia Alonso confirmó las buenas sensaciones de Bahréin y se muestra esperanzado de cara al futuro

Fernando Alonso volvió a subirse al podio en el Gran Premio de Arabia y confirmó las buenas sensaciones que tuvo con su monoplaza en Bahréin. El asturiano está más esperanzado que nunca con el futuro de la escudería británica y ve el sueño de conquistar su tercera corona mundial más cerca que nunca.

El podio de este fin de semana supuso un hito histórico para la carrera de Fernando Alonso, y es que el asturiano finalizó el Gran Premio de Arabia entre los tres mejores por 100ª vez en su carrera. A su vez, el rendimiento del Aston Martin hace soñar al piloto y lo invita a pensar a que puede seguir ampliando su registro en los próximos meses.

Fernando Alonso vive una segunda juventud en la Fórmula 1. El asturiano ha acertado de pleno en su arriesgada apuesta por el proyecto de Aston Martin y el excepcional arranque de temporada de los de Silverstone cuesta de creer. En dos carreras, Bahréin y Arabia, han confirmado que cuentan con el segundo mejor coche de la actual parrilla y el asturiano está maravillado con el rendimiento del monoplaza.

El piloto atendió a la prensa internacional después de la polémica tras la sanción de diez segundos que le quitó momentáneamente la tercera plaza en favor de George Russell. El asturiano se mostró contrariado con la decisión de la FIA y no comprendió que no se le notificara con anterioridad para así poder aumentar su ritmo: "Deberían haber avisado antes y hubiese apretado. Si me dicen que tengo que sacar 10 segundos, saco 12", comentó confiado el asturiano.

Al final, la FIA reculó y acabó devolviéndole la tercera posición al asturiano. Alonso se mostró más que satisfecho con su AMR 23 y cree poder recortar la distancia con los Red Bull: "Estamos más cerca. En Bahréin, si ellos apretaban se iban muy lejos. En Arabia Saudí estaban por delante pero más cerca. Lo importante es haber confirmado que el coche es fuerte".