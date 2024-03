Alonso y su "actuación de Oscar" en Australia

Pasan los días y sigue coleando la sanción de 20 segundos que recibió Fernando Alonso en el GP de Australia, que le costó caer del sexto al octavo puesto en la clasificación final. Pero mientras en algunos sectores, especialmente en medios españoles, se considera que la FIA actuó con mucha severidad al no poder demostrar intencionalidad en su acción con George Russell, para otros es más que merecida y deja al descubierto las artimañas del piloto asturiano. Robert Doornbos acusa a Alonso de fingir problemas con su Aston Martin tras darse cuenta de que Russell se había estrellado y asegura que es reincidente.

Los comisarios de Australia consideraron que la frenada de Fernando Alonso en la penúltima vuelta de carrera, cuando George Russell le seguía de cerca, fue "potencialmente peligrosa y acabó desencadenando el accidente del piloto de Mercedes. En su defensa, Fernando alegó problemas técnicos en su Aston Martin. Doornbos, ex piloto de Fórmula 1 entre 2005 y 2006, cree que fue puro teatro.

"Después del accidente, Fernando miró por el retrovisor y no vio a George. Una vuelta más tarde, pasó por la zona donde estaba el coche de George ya parado. Entonces abrió la radio y empezó a quejarse: 'Mi acelerador no funciona y estoy teniendo problemas'. El equipo también apoyó sus quejas y le contestaron: 'Sí, esperamos que puedas llegar a la meta'. Realmente era una actuación digna de un Oscar, pero no funcionó", explicó Doornbos en el programa en Ziggo Sport.

Russell trató de adelantar a Alonso y el español frenó unos 100 metros antes de lo habitual, tal y como reveló la telemetría. Esa táctica se conoce como "brake test o prueba de frenada" y está totalmente prohibida por la FIA.

El piloto británico dijo inicialmente que perder el coche era cosa suya, pero sugirió que se vio sorprendido por la brusca frenada y los comisarios, entre los que se encontraba un detractor de Alonso, el ex piloto Johnny Herbert, creyeron la versión de Russell.

"Al final, la FIA tampoco se creyó la historia de Alonso, porque no vieron nada raro en el coche. Ya hizo algo similar en Hungría y fue sancionado. Fue durante los entrenamientos libres, no tenía nada que ver con la carrera. Lo hizo porque le molestó que me interpusiera en su vuelta rápida. Recibió una penalización y se convirtió en un problema en la lucha por el campeonato con Michael Schumacher", explica Doornbos.