La última de Marko: "Ricciardo tiene un problema mental"

Helmut Marko ha desmentido la información del 'New Zealand Herald', según la cual Red Bull habría dado un ultimátum a Daniel Ricciardo, que perdería su asiento en el Visa Cash RB si no reacciona en las dos próximas citas del Mundial, en Japón y China y sería sustituído por Liam Lawson a partir del Gran Premio de Miami. Sin embargo no se descarta que finalmente el piloto australiano acabe siendo relevado. La defensa que ha hecho de él Marko resulta, como mínimo, extraña.

Marko sospecha que los rumores sobre la sustitución de Ricciaddo provienen de la noticia de que Ayumu Iwasa pilotará en su lugar en los primeros libres del GP de Japón, cumpliendo el test obligatorio de la FIA para rookies.

Sin embargo, si el australiano no muestra pronto una mejoría, podría perder su asiento antes de las vacaciones de verano, tal como le ocurrió a su prededesor Nyck de Vries, al que 'fulminó' el propio Marko después diez carreras la pasada temporada.

El asesor de Red Bull y responsable de su cantera es muy crítico con Ricciardo, que en los tres primeros grandes premios del Mundial 2024 no ha logrado puntuar y ha ofrecido un rendimiento muy por debajo de las expectativas. Lo curioso del caso es que Marko atribuye esta situación a un "un problema mental" del piloto australiano.

"Cada piloto ve los datos del otro, así que no hay secretos. Yuki (Tsunoda) y Daniel tienen el mismo coche. Todo es igual. Daniel ha demostrado en el pasado que es un piloto rápido, así que es algo mental. Un problema mental", insiste.

En su columna de opinión en 'De Telegraaf', el ex piloto Christijan Albers cuestiona el método de selección de Red Bull, al no contar todavía con Lawson: "No entiendo cuál es el miedo en esta elección. Seamos honestos: Lawson venció a Tsunoda en esas pocas carreras del año pasado. Y Tsunoda ha sido sistemáticamente más fuerte que Nyck de Vries y Daniel Ricciardo", ha apuntado.

"Lo que me irrita un poco es que Daniel no para de reírse y de hacer actividades distintas a la conducción. Concéntrate en las carreras. Sólo entonces puedes volver a ser divertido. Como piloto, quieres esconderte hasta que hayas vencido a los demás, entonces puedes empezar a mostrarte de nuevo. Con él, es al revés", apunta. "Todas esas actividades son simplemente dolorosas. Simplemente no creo que sea justo. Lawson sólo necesita que le den una oportunidad, y no la tiene".