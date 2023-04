"En la F1 te quieren más como modelo que como piloto"

Belén García deja atrás su etapa en monoplazas y apuesta por la resistencia en la Michelin Le Mans Cup 2023 La catalana debuta este fin de semana en el marco de las European Le Mans Series en el Circuit de Barcelona-Catalunya

Belén García ha cerrado, al menos de forma provisional, su etapa en monoplazas y se pasa a la resistencia. La piloto de L'Ametlla del Vallès disputará la temporada completa en la Michelin Le Mans Cup al volante de un Ligier LMP3 que compartirá con el piloto británico Mark Richards en el equipo 360 Racing. Se estrena en casa, ya que la primera de las seis pruebas que integran el certámen se celebra este fin de semana en el Circuit de Barcelona-Catalunya, en el marco de la European Le Mans Series.

Belén preparó esta primera cita durante el test colectivo de la categoría, el pasado martes en el trazado de Montmeló, concluyendo cuarta con un tiempo de 1.37.032, a a 0,677 segundos del más rápido, el británico Scott Andrews (United Autosports). Y en febrero ya participó con su nuevo prototipo en las Asian Le Mans Series.

“El test fue muy bien, pude hacer muchas vueltas con el coche porque mi compañero de equipo no pudo asistir, y la verdad es que me sirvió muchísimo para coger el feeling. Terminé con sensaciones muy positivas y además marqué cronos competitivos por la mañana y por la tarde" cuenta Belén García. "¿Ganar este fin de semana? Creo que es posible, me siento preparada, pero en una carrera intervienen muchos factores y no tenemos nada asegurado. Hasta que no empiecen los entrenamientos oficiales y veamos el nivel de todos los pilotos no veremos donde estamos con mayor precisión”, comenta la joven piloto el RACC, de 23 años.

Belén está especialmente motivada por su nueva aventura en la resistencia y por el hecho de debutar en el Circuit de Barcelona, ante sus familiares y amigos. “Pocas veces puedes correr en un trazado que tienes 15 minutos de casa. Sin duda, será un fin de semana especial; empiezo un nuevo reto en un campeonato con grandes circuitos que ya conozco, a diferencia de mi paso por las Asian Le Mans Series. Eso me ayudará a ser más competitiva. Es un buen punto de partida para mejorar y rendir al máximo nivel”, considera.

El sueño de las 24 Horas de Le Mans

Belén fue una de las tres representantes españolas en las extintas Womens Series, junto a Marta García y Nerea Martí. Las dos últimas se han inscrito este año en el nuevo campeonato F1 Academy, apadrinado por la FIA y la F1 para impulsar el automovilismo femenino y allanar el camino de las mujeres hacia la Fórmula 1. La piloto de L'Ametlla del Vallès ha optado por otra vía , en prototipos, con el sueño de las 24 Horas de Le Mans en su horizonte.

"Tuve ofertas de varios equipos para enrolarme en la F1 Academy, pero para mí no era el camino. Es cierto que es un campeonato con mucha más repercusión mediática, va a ser un gran escaparate. Pero la cara B es que te quieren más como modelo que como piloto y con eso no puedo. Como campeonato de formación destinado a chicas que 15 o 16 años me parece fantástico, pero si luego vienen otras que pagando 150.000 euros les quitan el sitio... bueno, en todo caso yo ya he competido en F4 y de haber seguido adelante el paso lógico en la fórmula regional, que ya es inasequible para mí. Claro que me gustaría llegar a la F1, como a cualquier piloto. Pero soy realista y como lo que me gusta es correr, debo ver cuál es el campeonato en el que puedo avanzar en la medida de mis posibilidades", admite Belén, que está "encantada" de ser una más en una parrilla de hombres.

"En la Michelin Le Mans Cup soy piloto, como los demás, con los mismos problemas y ventajas que el resto de mis compañeros de parrilla. Si acaso con alguna desventaja física por que los coches no están pensados para alguién que mide menos de 1,60. Por lo demás, tengo un coche que me gusta, con un buen set up es muy agradecido, y puedo hacer todo el calendario. Lo ideal sería hacer solo este año y luego poder dar el salto al Mundial de Resistencia (WEC) con un LMP2 o incluso un GT. Nunca me cierro puertas. La idea de correr las 24 Horas de Le Mans es un objetivo que me atrae muchísimo", explica.Belén se enamoró de la clásica francesa en 2018. Sus padres están al frente de una de las más reputadas empresas de cronometraje y ella estudia ingeniería telemática para unirse a la compañía en el futuro. En 2018 les ayudó con el cableado en Le Mans y asistió al triunfo de Fernando Alonso con Toyota. "Fue maravilloso, desde luego que las 24 Horas enganchan", dice. "Antes, con trece años, también estuve en la prueba del WEC en Silverstone, ayudando a mis padres y viendo el espectáculo desde la torre", recuerda.

Belén también fue una destacada promesa del salto con pértiga. "Mi marca es 3,15", apunta. Tuvo que dejarlo por que no podía lidiar con todo: "Entre los entrenamientos y la competición de motor y los estudios de ingeniería en La Salle ya tengo demasiado. Me quedan un par de años de carrera y aunque la pértiga me encantaba, prefiero el volante, es mi pasión", asegura.

Este viernes la talentosa piloto catalana comenzará su actuación en el Circuit en las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. Y el sábado afrontará la clasificación y la carrera de 10 minutos de duración (de 17:30 a 19:20, hora local) con la que se dará el banderazo de salida a la Michelin Le Mans Cup 2023.