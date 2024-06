El para penaltis

Gonzalo Crettaz es uno de los artífices del ascenso del CD Castellón y además un especialista para penaltis. El pasado miércoles detuvo uno más en la final de la primera RFEF jugada en Riazor entre el Deportivo y el Castellón cuando el argentino le adivinó la intención a Lucas Pérez y atajó la pena máxima.

A Gonzalo han tirado un total de nueve penaltis, de los cuales uno acabó en el poste (primera jornada, ante el Málaga). Además, detuvo uno a Dani García (Melilla) y otro a Adri Cuevas (Ceuta) en las primeras jornadas; además, inolvidable es el que, en el minuto 99, le adivinó a Pedro León en Murcia, preludio del ascenso. Así, solamente le han metido cuatro (44,4%).

Con la pena máxima detenida en Riazor, Crettaz iguala el récord de penaltis no anotados por el equipo rival que ostenta Emilio Isierte con el equipo 'orellut' desde la temporada 1989-90, la penúltima en Primera división de los albinegros. Crettaz ha logrado detener cuatro penaltis, uno lo repelió el paro y otros cuatro acabaron en gol, mientras que Emilio también detuvo cuatro penas máximas y uno se marchó fuera.

En los dos primeros meses de competición no había encajado ningún gol desde los once metros (punto de penalti). Llegados a la octava jornada de liga, los rivales han disfrutado de tres penaltis, pero no han sido capaces de transformar ninguno. Dos por paró el joven arquero argentino, mientras que otro acabó con el balón estrellado en el palo.

Precisamente, en la primera jornada el Málaga disfrutó de un penalti en el Estadio Castalia. El goleador Dioni Villalba fue el encargado de lanzarlo, pero el palo izquierdo de la portería de Gonzalo Crettaz escupió el balón. Los otros dos que le lanzaron fueron rechazados por el nuevo guardameta. Dani García (Melilla) tuvo uno en terreno norteafricano, pero se lo rechazó el arquero del Castellón. Y el pasado domingo le detuvo otro a Adri Cuevas (Ceuta).

Tres penaltis en contra señalados que el rival no supo aprovechar ninguno. Lo mismo sucede a favor. Al conjunto castellonense le han señalado dos penaltis a favor y los dos acabaron rechazados por los porteros del Málaga y del Ceuta, ambos lanzados por el centrocampista Cristian Rodríguez.