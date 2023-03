F1 Academy, ¿un paso más de la mujer hacia la Fórmula 1?

La competición femenina de la F1 arranca el próximo 28 de abril con el propósito de preparar a las jóvenes pilotos para alcanzar la categoría reina | El campeonato contará con la participación española del equipo Campos Racing y la piloto Nerea Martí

Las mujeres deportistas en España vienen derribando los últimos años infinidad de barreras para abrirse paso y generar su hueco en un mundo dominado en la mayoría de disciplinas por hombres. El automovilismo no es una excepción y las pilotos que buscan llegar a lo más alto se encuentran numerosos obstáculos para alcanzar sus metas. Más aún en la categoría reina, la Fórmula 1.

En nuestro país solo dos mujeres han alcanzado la proeza de ponerse a los mandos de un monoplaza de F1, aunque ninguna de ellas tuvo la oportunidad de hacerlo en un Gran Premio. La fallecida María de Villota pasó a la historia, además de por firmar numerosos logros y varios récords en otras categorías, por ser la primera piloto española en la Fórmula 1. La madrileña colaboró con Renault F1 Team para presentar algunos eventos corporativos y disputar un test en el circuito Paul Ricard, para después, en 2012, firmar como piloto de pruebas por la escudería Marussia.

Un trágico accidente en ese mismo año en el aeródromo de Duxford, Reino Unido, acabó con la progresión de María de Villota y un año más tarde fallecería por las lesiones neurológicas sufridas en el impacto. A pesar de su corta carrera, la piloto madrileña sembró un legado que aún perdura entre las niñas que dan sus primeros pasos en el mundo del automovilismo.

Carmen Jordá es otro de los nombres propios que ha demostrado que la F1 para la mujer es una meta alcanzable. La alicantina compitió en multitud de campeonatos y consiguió con 26 años dar el salto a la élite del automovilismo con su fichaje como piloto de desarrollo de Lotus F1 Team.

En los últimos tiempos, las mujeres han ido ganando un mayor protagonismo en el mundo del motor y la cantera española cada vez cuenta con más ejemplos de ello. Cristina Gutiérrez, Marta García, Laia Sanz, Ángela Vilariño Emma Falcon, Belén García o Nerea Martí son algunas de las grandes referencias en nuestro país que siguen los pasos marcados por De Villota en diferentes disciplinas.

Una historia masculina

Sin embargo, y pese a los avances que se están dando en favor de la igualdad de oportunidades, el sueño de la Fórmula 1 parece lejano. De hecho, la categoría reina del motor, en sus 73 años de historia, solo cuenta con cinco mujeres que han participado en un Gran Premio. Fue la italiana Maria Teresa de Filippis quien abrió un espacio a la mujer con su participación en cinco Grandes Premios en 1958 y 1959. Años más tarde, su compatriota Lella Lombardi, la británica Divina Galica, la sudafricana Desiré Wilson y la también italiana Giovanna Amati continuaron su hito al correr de forma oficial en la categoría. No obstante, desde la última participación de Amati en 1992, la F1 no ha vuelto a tener en sus filas a una mujer.

Un trampolín defectuoso

Con la intención de dar esas oportunidades que se estaban negando a las pilotos femeninas, en 2019 nacieron las W-Series, un campeonato solo para mujeres en el que movían sus hilos hombres como Adrian Newey (diseñador jefe de Red Bull), David Coulthard (expiloto de F1) o Matt Bishop (ex director de comunicación de McLaren).

"En el corazón del ADN de las W Series está la firme creencia que las mujeres pueden competir de igual forma con los hombres en el deporte del motor”, apuntaba el comunicado de nacimiento de un proyecto que sería exclusivo para mujeres.

We believe any woman with talent, passion and commitment should have a chance in motorsport. We’re here to create those chances and increase participation in a sport we love. #RethinkRacing pic.twitter.com/Ilhq0ZhfLL — W Series (@WSeriesRacing) 10 de octubre de 2018

Las críticas no tardaron en llegar. Una parte del mundo del automovilismo denunció, que lejos de promover la igualdad, la W-Series fomentaba la separación entre hombres y mujeres. Tres temporadas más tarde (en 2020 no se disputó debido a la pandemia del coronavirus) la competición no ha cumplido su objetivo de acercar a la mujer a la Fórmula 1 y el problema continúa. De hecho, el campeonato ha servido para encumbrar el nombre de la británica Jamie Chadwick, que, pese a haber conquistado los tres títulos disputados, no ha tenido la oportunidad de dar el salto a la F2 o F3, camino más habitual hacia la F1, y este año correrá en las Indy NXT norteamericanas por falta de algo mejor.

Por otro lado, el estado de salud de la W-Series no es el mejor. La pasada temporada no se disputaron los dos últimos Grandes Premios, en Estados Unidos y México, por problemas de recaudación de fondos y la noticia de este final anticipado generó una gran polémica sobre la falta de ayudas por parte de la Fórmula 1 y de las grandes instituciones para evitar el triste desenlace. La polémica llegó, incluso, al parlamento británico, que señaló que es necesario un mayor apoyo al deporte femenino.

También salió a denunciar la situación el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton. “Con la organización, con la Fórmula 1 y Liberty haciéndolo tan bien, no era mucho esfuerzo para ellos ayudarles. Tenemos que hacer más para animar a las mujeres jóvenes. No se ha dado la suficiente atención a las mujeres en el deporte en toda la historia de Fórmula 1. Y ahora tampoco se está haciendo suficiente hincapié en ello”, subrayó el piloto de Mercedes en la rueda de prensa del GP de Austin del pasado mes de octubre.

Una nueva categoría de formación

Ahora, tras varios intentos infructuosos, la Fórmula Uno parece meterse de lleno en la creación de la F1 Academy, una nueva categoría que permita a las mujeres piloto alcanzar ese ansiado sueño de luchar con los mejores en el ‘Gran Circo’. El objetivo de esta nueva categoría, que contará con la británica Susie Wolff como directora general, no es otro que preparar a las jóvenes pilotos para que alcancen categorías más altas del automovilismo de velocidad, incluidas la W-Series, la Fórmula 3, la Fórmula 2 y, por supuesto la Fórmula 1.

Introducing F1 Academy



A new all-female driver category which aims to develop and prepare young female drivers#F1Academy pic.twitter.com/45xUjprcjt — Formula 1 (@F1) 18 de noviembre de 2022

El nuevo campeonato, que ha recibido un gran apoyo por parte de los altos cargos de la Fórmula 1, está cofundado por el CEO de F2 y F3 y por Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de F1, que defendió “estar haciendo todo lo posible para crear una mayor diversidad y rutas hacia este increíble deporte”.

La competición, que arrancará el próximo 28 de abril en el circuito de Spielberg (Austria), estará compuesta por cinco equipos, que a diferencia de las W-Series, no pertenecerán a la organización, sino que serán privados y dirigidos por actuales escuderías de Fórmula 2 y Fórmula 3. La formación francesa, ART Grand Prix, la italiana Prema Racing, la neerlandesa MP Motorsport, la británica Rodin Carlin y la española Campos Racing formarán la parrilla de 15 pilotos, tres por cada equipo.

Mayor tiempo en pista

Uno de los aspectos más importantes de esta categoría será el tiempo en pista. Y es que, el calendario contará con siete eventos de tres carreras cada uno, haciendo un total de 21 carreras. Además, hay que sumar 15 días de pruebas oficiales a lo largo de la temporada. Todas estas sesiones servirán a las pilotos ganen una valiosa experiencia a los mandos de los monoplazas, dejando de lado los aspectos más técnicos, para centrarse en la preparación tanto a nivel física como mental que recibirán las deportistas.

Características de los monoplazas de la F1 Academy. Chasis: Tatuus T421. Monocasco de carbono con alerón delantero y trasero de carbono. Motor: 4 cilindros con 174 caballos y 5500 revoluciones por minuto. Naumáticos: Pirelli de 13 pulgadas. Caja de cambios: 6 marchas longitudinal y que se acciona mediante levas en el volante Velocidad: 240 km/h de máxima. 3, 6 segundos de 0-100 km/h y de 0-200 en 12,5 segundos. Fuerzas: Aceleración lateral de 2 G y 1 ,5G en frenada Halo: Halo de acero de seguridad.

Las pilotos se pondrán al volante del chasis Tatuus T421, con motores suministrados por Autotecnica con 174 CV de potencia y neumáticos Pirelli de 13 pulgadas. Algo mucho más manejable que los monoplazas de las W-Series, que eran más cercanos a los F3.

Asimismo, F1 Academy será más barata que otras categorías júnior. La Fórmula 1 aportará 150.000 euros como subvención para el coste del coche y las pilotos tendrán que aportar la misma cantidad de dinero, mientras que el resto de los gastos necesarios los cubrirán los propios equipos.

Representación española

La F1 Academy tiene un marcado acento español con la participación de una escudería referente en nuestro país, como lo es Campos Racing, que tendrá entre sus filas a la piloto valenciana Nerea Martí, a la francesa Lola Lovinfosse y a la uruguaya Maite Cáceres.

Tras terminar en séptima posición la W-Series de la pasada campaña, Martí se mostró entusiasmada por correr con Campos Racing esta temporada inaugural de esta nueva categoría: "Es una excelente nueva oportunidad para seguir dando pasos adelante en mi carrera deportiva y no tengo dudas de que juntos Campos Racing y yo lograremos cumplir todos nuestros objetivos".

Por su parte, el director del equipo, Adrian Campos Jr., definió a Martí como "una de las pilotos más competitivas en las últimas temporadas". "Estoy seguro de que lograremos conseguir buenos resultados juntos. Es ilusionante tener una piloto valenciana en un equipo valenciano y pelear por un campeonato internacional", apuntó.

Pero, la presencia de España en este campeonato no se queda aquí. Y es que, de las siete circuitos que visitará la competición, dos serán en nuestro país, convirtiendo a España en el único Estado que repite. Así, la F1 Academy correrá en Valencia, en el Ricardo Tormo, el fin de semana del 5 al 7 de mayo y en Barcelona, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, los días 19, 20 y 21 de mayo.

The F1 Academy calendar is here! 🗓️



Starting in April, the inaugural season will see us take on 21 races at seven iconic circuits, finishing in Austin where we will support @F1's US Grand Prix 🤩✨#F1Academy pic.twitter.com/DsE24fsp4H — F1 Academy (@f1academy) 23 de febrero de 2023

Con este nuevo campeonato, la Fórmula 1 buscará allanar un poco el terreno para que las mujeres tengan más herramientas con las que derribar esos muros infranqueables que a lo largo de la historia les han impedido triunfar en la categoría reina. Ellas, por su parte, no se ahorrarán ni una gota de sudor para conquistar ese sueño. Mientras tanto, su trabajo y dedicación servirá a las niñas y adolescentes como gasolina en forma de motivación. Porque son ellas las que deben asumir el testigo que dejaron figuras tan grandes como María de Villota para que la mujer siga conquistando espacios en el automovilismo y en el mundo.