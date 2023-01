La última sorpresa del 'Matador'

Tras su accidente Sainz ha sido evacuado el hospital, pero le ha pedido al piloto del helicóptero que le devolviera junto a su coche para seguir en carrera No hay nada en el reglamento que impida volver a la competición tras subir al helicóptero... al redactarlo nadie pensó en el carácter y la ambición de Carlos

Carlos Sainz ha protagonizado este martes una auténtica exhibición de carácter, ambición y un punto de 'locura'. El piloto madrileño, que ya no contaba para la general tras su accidente del viernes en la sexta especial del Dakar, ha volcado en una duna más comenzar la novena etapa del rally y en principio ha pedido asistencia médica por el dolor torácico que sentía tras abandonar su Audi, que ha quedado muy dañado. Sin embargo, para sorpresa de la propia organización, en el momento de ser evacuado al hospital, Carlos le ha pedido al piloto del helicóptero que diera la vuelta y le dejara junto a su coche para esperar a los mecánicos e intentar seguir en carrera.

¡Tras darle la vuelta al coche y ponerlo de nuevo sobre cuatro ruedas, con la ayuda de varios espectadores, Sainz y Cruz han comprobado que los destrozos en el Audi eran importantes y el bicampeón mundial WRC ha optado en un primer momento por abandonar, pero se lo ha replanteado nada más subir al helicóptero. El 'Matador' no se rinde .

🎥 First footage of @CSainz_oficial and @LucasCruz74's crash, after only 6km in the special. 🚗#Dakar2023 pic.twitter.com/se7SKV27YD