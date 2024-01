Tosha Schareina: "Lo daré todo por la victoria en el Dakar"

Tosha Schareina, valenciano de origen alemán, ha sido el piloto revelación de la temporada de rally-raids y en apenas unos meses ha pasado de ser un desconocido para el gran público a convertirse en un firme candidato a la victoria en la categoría de motos del Rally Dakar. En sus dos primeras ediciones, enrolado en proyectos más modestos con GasGas, consiguió destacar y captar la atención de HRC, que apostó por él y le incluyó en la 'armada' del Monster Energy Honda Team, en detrimento de Joan Barreda.

Schareina acabó segundo en el podio en su primera prueba con la Honda CRF450Rally en una cita mundialista del W2RC. Y en la siguiente carrera se coronó ganando el Desafío Ruta 40 del Argentina. Ganó la Baja Aragón y en el Rally de Marruecos también protagonizó una gran actuación, copando el 'top cinco' y ahora llega al Dakar con máximas garantías y dispuesto a dar la 'campanada' en su tercera participación.

En el aeropuerto de Manises, antes de poner rumbo a Arabia, Schareina aseguraba que no le pesa la etiqueta de favorito, ni tampoco que le comparen con Barreda o el pentacampeón Marc Coma: "Más que presión es un orgullo que me comparen con los grandes pilotos españoles del Dakar. Es lógico que me apunten entre los favoritos este año porque venimos haciendo grandes resultados, pero hay que tener la cabeza fría. Va a ser un Dakar muy duro, seguramente el peor de los cinco en este escenario, y yo intentaré aprovechar mi experiencia de los dos años anteriores, que me curtieron bastante, para afrontar la carrera con inteligencia, intentando sortear los obstáculos para ir de menos a más", explicaba.

"Toda la vida he perseguido este sueño y está claro que una vez que tengo una oportunidad como la que me ha dado Honda voy a hacer todo lo posible por ganar. Venimos muy bien preparados, mejor que nunca, la moto es muy buena y estoy arropado por un gran equipo, aunque una vez entremos en acción puede pasar de todo porque el Dakar es siempre imprevisible. Esta carrera te pone a prueba y son muchos días de lucha", asume el piloto valenciano, de 28 años.

"Sí que es verdad que los demás pilotos de Honda llevan la versión nueva de la moto, que yo también he probado, pero con la que llevo me ha ido bastante bien hasta ahora", advierte Schareina sin complejos. En cuanto al recorrido, señala que "David Castera ha hecho un grandísimo trabajo este año. Esperamos un rally complicado, durísimo, con las dos etapas maratón de 48 horas. Hay que intentar no arriesgar al principio para llegar bien posicionado a la segunda semana de carrera", afirma Tosha, que en el Dakar compartirá estructura con pilotos consagrados como Pablo Quintanilla, Ricky Brabec, Skyler Howes, Nacho Cornejo y Adrien van Beveren.