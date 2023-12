El primer Dakar de Joan Barreda fuera de Honda en una década

Año nuevo, vida nueva, Dakar nuevo. Así encara la edición 2024 del legendario rally un piloto como Joan Barreda. Por primera vez en diez años, el motociclista de Torreblanca no correrá con los colores de Honda.

En una entrevista concedida al diario 'As', el piloto español afirma que "cuesta dejar a quien te quiere", pero con la ilusión de un nuevo proyecto junto a Hero tras diez años en la estructura de la firma japonesa.

Así, tras los rumores de un posible adiós a la prueba tras la edición 2023, Barreda considera que "este año han venido con un proyecto nuevo, con una marca nueva (Hero) que tiene muchas ganas y con un proyecto que querían que les apoyara, también con el tema deportivo. Eso es lo que más me ha motivado para, de cara a terminar el año que viene quizás, pues poder estar ahí en la parte deportiva". El 'virus' del Dakar, sin duda, es el mejor acicate para seguir a lomos de una moto.

El proyecto de Hero con Barreda se limita, de momento, a un año: "De hecho querían firmar un contrato de dos años, pero realmente sé que me está costando cada vez más. Obviamente, cada vez tienes más edad y el nivel que exige estar arriba es muy alto, tienes que trabajar mucho y eso... son ya muchos años. Pero me gusta muchísimo ir en moto", dice el piloto.

"Conozco muy bien lo que es el Dakar y lo que hay que trabajar y lo que exige la carrera. Este año he confiado un poco en la idea del proyecto, me veo bien físicamente aún, con ganas y con motivación para poder aguantar todos estos días fuera de casa, entrenando y estando en el desierto solo", añade a 'As' una de las leyendas españolas de la prueba.

En cuanto al adiós a Honda, el castellonense apunta: "Con ellos fue un poco un proyecto que yo empecé desde el inicio y como que tenía muy arraigado que quería llegar a ganar con ellos... pues básicamente por eso alargué bastante la relación a pesar de que hubieran años complicados donde también tenía otras posibilidades, pero aún así aposté mucho por ellos. Y ahora, pues de alguna manera este cambio llega porque es algo que quedaba ahí pendiente también, hacer un Dakar con otra marca".

"Obviamente fue por el proyecto deportivo que me ofrecían y que en Honda es algo que ya funciona, ya tiene su sistema, funciona a su manera y les funciona bien. Además me alegro que les vaya muy bien. Y aquí pues poder comezar eso es lo que más me sedujo, un poco esa idea de poder aportar en el tema deportivo", comenta.

Barreda destaca que "siempre cuesta dejar a alguien que sabes que te quiere, o bien que te ha querido durante mucho tiempo. Entonces tienes muchas dudas y valoras muchas cosas a la hora de tomar una decisión".

La edición 2024 llega con la incógnita del nuevo equipo pero con toda la ilusión en un veterano como el motociclista castellonense: "La verdad es que estoy muy contento también con la gente que está en el equipo, hay gente que conozco (se reencontrará con el team manager Wolfgang Fischer), me siento cómodo y hay un ambiente relajado y bueno. Fue una propuesta que no se podía decir que no".

En cuanto a Tosha Schareina, su sustituto en Honda, Joan Barreda señala que "me sorprendió un poco su llegada. Ya viene de hacer rallies dos o tres años, pero aún no había podido dar ese pequeño salto por culpa de lesiones o por un poco falta de confianza, pero ahora ha tenido aquí en Honda la oportunidad de demostrar de qué es capaz. La verdad es que ha hecho carreras increíbles este año, pero hay que ver también qué hace ahora en Arabia, porque también es una carrera diferente".

¿Qué Dakar espera Joan Barreda este año? El de Hero dice: "Siempre hay etapas larguísimas que a todos los pilotos nos llevan al límite, pero es cierto que será diferente en el tema de la gestión de las etapas, sobre todo ese día maratón donde tenemos ocho puntos donde parar. Eso puede marcar bastante las diferencias. Estaremos atentos y avispados para poder aprovecharlo hacia nuestro lado".

Un veterano que afronta el reto dakariano con la ilusión de un rookie.