Carlos Sainz, nacido en Madrid en 1962, se prepara para su regreso al Rally Dakar, con la mira puesta en anotarse su cuarto trofeo en este desafiante evento. El piloto español, acompañado por su copiloto Lucas Cruz, se enfrentará al desierto saudí con el innovador proyecto de Audi Sport, que ha presentado un prototipo 4x4 con propulsión eléctrica.

A sus 61 años, Sainz no solo demuestra un físico impresionante sino también una determinación inquebrantable. Durante los últimos tres años, ha formado parte del proyecto pionero de Audi, que apuesta por la tecnología eléctrica en una de las competiciones más duras del automovilismo.

En una entrevista para el medio español Relevo, Sainz expresó su deseo de cerrar el círculo en el Dakar y convertirse en el primer piloto en ganar la competición con un tren motriz eléctrico. Resaltó la valentía de Audi al adoptar esta tecnología compleja en una prueba tan exigente.

Sobre su posible retiro, Sainz comentó: "Siempre lo he pensado cuando he ido a un Dakar que podría ser el último, no necesariamente este el que más. Efectivamente, aquí hay unas circunstancias que podría darse el caso. Pero no me lo planteo a día de hoy".

El piloto español reflexionará sobre su futuro en el automovilismo una vez concluido el Dakar y evaluando diversos factores, incluida la continuidad de Audi en el proyecto.

Respecto al Rally Dakar, Sainz destacó la importancia de ser competitivo, disfrutar y divertirse. También señaló que la victoria con el RS Q e-tron sería un logro significativo y un reconocimiento a la valentía de Audi.

En cuanto a su relación con su hijo, Carlos Sainz Jr., piloto de F1 y actualmente en Ferrari, Sainz padre destacó la evolución natural de la relación, pasando de ser un padre que inculca valores a un intercambio entre adultos. Afirmó que siempre ha tratado de brindar los mejores consejos, tanto como padre como alguien con experiencia en el mundo del motor.