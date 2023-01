Kevin Benavides, nuevo líder de motos en el primer contacto con el 'Empty Quarter'

Branch se ha apuntado el triunfo en la décima especial del Dakar, la primera en las dunas del desierto de Rub Al Jali El botsuano ha superado en meta a Van Beveren, Docherty y Benavides, que pasa a encabezar la general, ya sin Barreda y con Santolino en 11ª plaza

El botsuano Ross Branch (Hero) triunfó en el primer contacto con el 'Empty Quarter', en las dunas del desierto saudí de Rub Al Jali . Superó en meta a Van Beveren, Docherty y el argentino Kevin Benavides (KTM), que se hizo con el liderato de la general de motos en detrimento del estadounidense Skyler Howes (Husqvarna).

Benavides, que aún no ha estrenado su casillero de victorias en la actual edición del Dakar, está a 1 minuto y 29 segundos de Howes en la general cuando quedan cuatro etapas por disputarse en la 45º edición del Dakar, de menor kilometraje que en la primera semana pero que se perfilan como las más complejas en cuando a navegación.

Hoy los 114 kilómetros de especial se han completado en apenas 1h 44 minutos y como ya ha ocurrido en días anteriores, los pilotos que abrían pista lo ha pagado caro: Howes y Price han cedido 7:38 y 8:16 respectivamente.

Benavides, ganador del Dakar en 2021, se ha asegurado el liderato y salir mañana en cuarto puesto, una posición inmejorable para atacar la primera parte de la temible etapa maratón en el 'Empty Quarter'.

"Ha sido un día corto, pero con un enlace de 500 kilómetros y muy largo por la mañana. La etapa ha sido toda de dunas, muy física, así que he intentado ir a tope. He tenido una caída, me he golpeado un poco el pecho, pero he empujado hasta el final lo máximo que pude", ha valorado el argentino.

Sin Barreda en pista, tras su abandono por caída en la etapa del martes, los dos españoles mejor situados en la general son Lorenzo Santolino (11º) y Tosha Shareina (15º). El salmantino hoy también se ha ido al suelo en una duna , pero por fortuna para él ha podido seguir sin perder demasiado tiempo.