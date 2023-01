Carlos Sainz abandona definitivamente el Dakar

El piloto español no podrá seguir en la prueba tras los recientes daños sufridos en su Audi

Carlos Sainz ha abandonado definitivamente el Dakar tras los recientes daños sufridos en su Audi. El exigente recorrido ha dejado maltrecho al vehículo, lo que ha impedido que el español retome la competición. Además, Sainz acusa dolores en la espalda que venía padeciendo desde las primeras etapas. A pesar de haber dado la vuelta al helicóptero que lo trasladaba al hospital, con la intención de regresar, la decisión definitiva pasa por abandonar del todo el Dakar.

Exhibición de carácter y pundonor de Carlos Sainz tras dar la vuelta al helicóptero que lo trasladaba fuera del rally tras el accidente sufrido al kilómetro 6 de la etapa. El piloto español, en pleno traslado aéreo al hospital, solicitó regresar y que lo dejaran junto a su vehículo, con la idea de esperar a los mecánicos para solventar los daños y poder continuar en la carrera.

No obstante, y a pesar de la lección de coraje de Sainz, la decisión final pasa por abandonar definitivamente el Dakar. Ya no solo por los importantes daños que sufrió su Audi tras volcarse con una duna en plena novena etapa del rally, sino por los impedimentos propios del cuerpo. Sainz arrastra problemas en su espalda desde las primeras etapas. "Lamentablemente, en el accidente de hoy, el coche ha sufrido daños serios y no podrá ser reparado. Con gran pesar tenemos que abandonar el Dakar, pero lo importante es que no ha pasado nada grave", publicó en sus redes sociales el tres veces campeón del rally.