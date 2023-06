Messi: "Ya lo conseguí todo, no me falta nada"

El astro argentino aseguró que los títulos logrados son la mejor forma de ir cerrando su carrera Explicó su "difícil adaptación a París" y la "ruptura" que vivió con gran parte de los aficionados parisinos

Después de lograr el Mundial con su amada Argentina, Leo Messi logró todos los grandes títulos posibles como futbolista. Coleccionista de trofeos, la leyenda argentina, para muchos el mejor jugador de la historia de este deporte, está llegando al tramo final de su carrera. “Conseguí el objetivo más importante que tenía que era lograr el Mundial con mi selección. Fue extraordinario como se dio todo. Nunca di importancia a los títulos individuales, y haber conseguido los objetivos con argentina y con los clubes donde he estado es ir cerrando una carrera extraordinaria”, se sinceró Leo, en una entrevista exclusiva con Bein Sports, después de su reciente llegada al Inter Miami.

Sin duda alguna, el triunfo en Qatar fue un punto culmen de la carrera de Messi. “El Mundial es diferente a todo por como se vive mundialmente. Cada país lo vive de una forma diferente y como lo vive Argentina es una locura hermosa. Es un mes donde se paraliza el país y todo pasa por los partidos de la selección”, argumentó el astro.

La vida en París

Tampoco se arrugó Messi a la hora de explicar sus problemas de adaptación en París: “La verdad es que la adaptación fue muy difícil, mucho más costosa de lo que me esperaba. Más allá de que conocía gente en el vestuario, fue difícil adaptarme a los cambios. Llegué tarde, sin pretemporada, a un nuevo club. Para mí y mi familia fue difícil aclimatarnos a la ciudad”. Además, Leo prosiguió: “En diciembre, cuando fui de vacaciones a Argentina, cogí el COVID y el regreso fue diferente. Estuve un mes parado sin entrenar y me costó volver. Fue un año muy complicado”.

Sin embargo, todo mejoró en la segunda campaña: “Al principio de la segunda temporada me encontré mucho mejor, pude hacer la pretemporada y estar desde el principio con mis compañeros. Hubieron entradas y salidas, un nuevo entrenador, pero me sentí mucho más cómodo”.

Con todo, asumió los fracasos europeos: “Obviamente, teníamos como objetivo ganar la Champions, pero no lo logramos. Fueron dos grandes decepciones, ya que es el título que quiere el club”.

La ruptura con los aficionados

Después de vencer en la final del Mundial a Francia, país al que tenía que volver, Messi percibió una fractura entre él y sus propios aficionados: “Creo que hubo una gran ruptura con gran parte de los aficionados del París, obviamente sin ser mi intención, pero se dio así como pasó antes ya con Mbappe y Neymar. Sé que es su manera de actuar, pero prefiero que quedarme con todos los que me respetaron, como hice yo desde que llegué”.

Pese a los repetidos silbidos de su propia afición, el argentino aseguró: “Para mí fue igual. Me tocó volver al país contra el que jugué la final, pero llegué de la misma manera y todo dentro del club era lo mismo. Para mí no cambió nada, aunque para algunos fuera sí”.

En el tramo final de su carrera deportiva, Leo no pareció afectado por estos lamentables incidentes: “Hay que dar valor por eso a las ligas que logramos en París. Yo ya no miro mis récords, lo único que miro es lo que he conseguido con Argentina y con los clubes, los títulos colectivos”, sentenció.