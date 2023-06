Los fichajes del Inter de Miami, el “orgullo” de la MLS: El impacto de Messi y Busquets

El efecto del fichaje de Messi ha sido el nunca visto en la Major League Soccer, incluso antes de llegar a debutar La llegada de Busquets al mismo equipo solo ha hecho que ampliar el interés del fútbol norteamericano por los partidos del conjunto ‘rosa’ esta segunda parte de la temporada

El Inter Miami es uno de los equipos de moda en el panorama actual de fútbol mundial. Tras confirmar la bomba de haber atado a Leo Messi para este verano, el equipo de Florida anunció que el ya ex del Barça Sergio Busquets también vestirá de ‘rosa’ a partir del mes de julio.

Con la incorporación de Leo, el equipo de Miami vio como crecía exponencialmente en redes sociales, y como los precios de las entradas de sus partidos crecían hasta diez veces más de la ya conocida como ‘era preMessi’, incluso antes de su debut. Sobre el gran impacto de este fichaje, SPORT ha hablado con Alfonso Mondelo, director deportivo de la MLS.

“Estamos encantados de que un jugador como Messi, uno de los más grandes de la historia del futbol, haya decidido venir a esta liga. Es un jugador que cualquier club y cualquier liga estaría encantado de poder contar con su presencia, y que nos haya escogido habla muy bien de cómo está creciendo la MLS. Nuestras intenciones son de ser una gran liga a nivel mundial y creo que esto lo demuestra: la liga quiere crecer, traer a los mejores jugadores y ser altamente competitiva”, afirma Mondelo. “Se trae a Messi ciertamente porque es un jugador que acapara mucha atención fuera del campo, pero lo que va a traer dentro del campo es lo más importante para el crecimiento de nuestro fútbol”.

En este sentido, la liga espera “ver a un Messi en su mejor momento. Es un jugador que acaba de ganar un Mundial. Viene de ganar la Liga en Francia, y al Barça le hubiese gustado poder contar con él es sus filas. Sabemos que es un jugador que tiene mucho que aportar futbolísticamente y que va a elevar el nivel del fútbol de la MLS”.

Leo Messi habla en exclusiva con Sport y anuncia que ha decidido que la próxima temporada quiere jugar en la MLS, en el Inter de Miami. | Albert Masnou y Oriol Batlle

“Sabíamos que había interés de otros lugares como Arabia Saudí o Barcelona, y por eso nos encantó saber que nos escogió para su siguiente etapa en la carrera”, añadía sobre las negociaciones para ‘atar’ a Leo.

Además de ello, el Inter Miami ha aumentado su popularidad, y algunos medios estadounidenses ya apuntan que los demás equipos de la competición preparan grandes eventos para recibir al equipo: “Sabemos que hay muchísimo interés. En todas las ciudades en las que él va a participar, el interés por boletos es grande y ya se han acabado. Será un gran atractivo donde el club vaya”, dice Mondelo.

A Messi se unirá Sergio Busquets, que deja el FC Barcelona y se convierte en el segundo futbolista del primer equipo que recientemente decide ir de la Ciudad Condal a Estados Unidos, después de Riqui Puig en 2022.

Y a ellos, según diversos medios, se les puede unir Jordi Alba, que también podría fichar por el Inter Miami este verano. A pesar de eso, según Mondelo, “la política de fichajes de la liga ha cambiado en los últimos años. Lo principal es poder atraer a jugadores que nos ayuden en el crecimiento futbolístico, que no solo se traigan jugadores de nombre. Aquí lo más importante es que vayan a competir. Es una liga altamente competitiva, con cada vez más equipos y muchos obstáculos como los viajes y la diferencia de lugares donde hay que jugar. No es fácil y no es una liga para un jugador que venga a no querer jugar. Hay que venir preparado para competir a un alto nivel, y es lo que se espera en cuanto a rendimiento.”

“Cuando la liga comenzó quizás era más importante traer a nombres atractivos para que el público empezase a engancharse al fútbol, pero hoy en día ya tenemos unos fans que entienden el fútbol, que cada día están más enganchados, y quieren ver un alto nivel futbolístico. Hoy en día se consume en Estados Unidos mucho fútbol de todas las grandes ligas mundiales y se quiere que la MLS pueda ser una liga competitiva con éstas o incluso mejor”, añade Mondelo sobre la política de fichajes. “Queremos también que jugadores que quizás no tengan ese nombre vengan aquí y se conviertan en estrellas y figuras, como pudo pasar con Almirón, que ha dado el paso a Europa. Se busca traer a más jugadores impactantes dentro del campo que no que tengan un nombre atractivo. Ciertamente si tiene un caché, son bienvenidos, no los vamos a rechazar. Pero las contrataciones más importantes son las que aportan futbolísticamente”.

El Inter Miami felicita a Messi por su cumpleaños | @InterMiamiCF

Uno de los ‘obstáculos’ de los equipos de la MLS para traer a ‘estrellas’, es el límite salarial estricto de la liga, ya que solo se pueden inscribir a tres ‘Designated Players’ por equipo. Para encajar sos salarios, Mondelo explica que “la paridad que tenemos es que todos los clubes tienen el mismo tope salarial, pero se permite tener a tres jugadores franquicia que están fuera de este tope salarial. Y ahí es dónde un club puede invertir tanto o tan poco como quiera. Puedes traer a un jugador y le pagues 1 o 2 millones, o 10 o 20 o más. Y solo una pequeña parte de ese salario cuenta en el tope salarial. Se permite que los clubes inviertan tanto o tan poco como quieran en estos jugadores franquicia.”

Antes de la llegada de los ‘cracks’, Inter Miami ya tenía un plan de hacer un nuevo estadio aunque, de mientras, va a ampliar el actual para albergar a más aficionados, añadiendo gradas supletorias en las esquinas: “El estadio va a incrementar su capacidad porque hay mucha demanda de entradas. Y según incremente la asistencia, el club deberá aumentar la seguridad también”.

Desde la liga, en cambio, no se ponen barreras al crecimiento: “Estos últimos años ha habido un gran incremento en interés y asistencia. Todos los equipos ya tienen academias para fomentar las canteras, hay más interés de los medios… Los fanáticos de la MLS son los más jóvenes a nivel deportivo del país. Y eso nos hace ver que el futuro es muy brillante para seguir creciendo. Estamos en 29 equipos, pronto seremos 30. Esto puede seguir creciendo y se puede convertir en la mayor primera división a nivel mundial y hay posibilidad todavía de crecer un poco más.”

“Tener aquí a Messi los próximos tres años y después llegando a un Mundial, ojalá pueda seguir participando. El comienzo de la MLS empezó con el Mundial de 1994 y este nuevo Mundial de Canadá, México y Estados Unidos va a ser otro zarpazo muy importante para que continúa esta euforia y este crecimiento del deporte que cada día va a más”, concluía Mondelo. “La idea para el Mundial de 2026 sería doblar el número de fanáticos.”