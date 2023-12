Se confirma la marcha de Luis Súarez al Inter de Miami: ¡jugará con Messi!

Será una realidad. Leo Messi y Suárez volverán a compartir vestuario. Según informa Fabrizio Romano, el Inter de Miami y Luis Suárez han llegado a un acuerdo para cerrar su fichaje por una temporada, con la posibilidad de ampliar para una más.

Tras dejar el Gremio, viajará a Miami para cerrar su contrato y poder jugar con su mejor socio: Leo Messi. A falta de comunicado oficial “El pistolero” se unirá a la lista de otros excompañeros blaugranas que juegan ahora en Miami: Jordi Alba y Sergio Busquets; en una especie de “último baile” con el Inter Miami de David Beckham y su amigo Leo.

Así lo ha anunciado Fabrizio a través de 'X': "Luis Suárez al Inter Miami, todo listo para ser sellado y anunciado, ¡allá vamos! Contrato listo tras el acuerdo verbal alcanzado hace un mes: contrato de un año para Suárez. El acuerdo también incluirá una opción para una temporada más".

Una 'dupla' para el recuerdo

Luis Suárez será siempre recordado en Barcelona por la gran 'dupla' que formó junto a Leo Messi. Eran tal para cual. Juntos lograron durante seis temporadas. A lo largo de todo este tiempo, desde el primer partido el 25 de octubre de 2014 en un Clásico contra el Madrid en el Bernabéu, juntos acapararon el mayor porcentaje goleador de todos los atacantes que han pasado por el club.

En este periodo de tiempo, Messi ha marcado 280 goles por los 198 de Luis Suárez. En total, 478 tantos de los 908 que el equipo azulgrana ha ido anotando en estos seis años, lo que supone un porcentaje del 52,64%. Entre los dos más de la mitad de la productividad goleadora culé. Antes de que llegara su amigo, Leo había disputado 437 partidos, anotando 363 goles.

Ahora, se juntarán en Miami, 4 años después, para volver a maravillar a todo el mundo y compartir momentos de família en una ciudad que ya residen Busquets y Jordi Alba.

"Quiero terminar la carrera junto a mi amigo"

Luis Suárez ya habia dejado algunas pistas sobre cómo queria terminar su futuro. El uruguayo lo tenía claro: junto a su amigo Leo. "Por suerte, hoy me gané el derecho a decidir dónde puedo estar contento, feliz. A partir de ahora, veremos qué hago, dónde me quiero retirar. Si quiero terminar mi carrera con mi mejor amigo del fútbol (Messi), que era algo de lo que hablábamos desde 2017 o 2018 en el Barcelona, ¿por qué no?".

El uruguayo viene de disputar el último torneo con el Grêmio de Porto Alegre del futbol brasileño, y en su emotivo mensaje de despedida señaló: “Dejas amigos. Nuestros hijos dejan amistades. Me quedo con el cariño que me dio la gente de Grêmio y también de Internacional (...) muchas gracias por el cariño. Nos veremos pronto”.