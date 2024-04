Nadal ya entrena en Madrid y Alcaraz decidirá este sábado

Rafa Nadal ya está en Madrid. Después de volver a competir en Barcelona y disputar dos partidos, perdiendo el último contra Álex de Miñaur, el español buscará dar un paso más hacia su mejor versión en el torneo madrileño. Por otro lado, la presencia de Carlos Alcaraz en el cuadro es todavía una incógnita.

La hoja de ruta de Nadal es clara. La idea del tenista y de su equipo ha sido no volver a Mallorca y viajar directamente a Madrid para adaptarse a las condiciones de la pista. Además, el debut del español debería ser entre miércoles y jueves, por lo que aprovechar estos días de preparación en la tierra batida madrileña es la mejor opción. ,

Nadal buscará mejorar las sensaciones que dejó en Barcelona y el ritmo de competición. Como es lógico, su objetivo es muy diferente al de los otros años en los que ha participado, aunque tanto el aficionado del tenis como él y su equipo esperan una mejora física y de juego a medida que avancen los partidos.

"Por mi situación actual, he tenido que jugar con el freno de mano muy puesto, pero no queda más remedio que eso, intentar aceptarlo en todo momento. No es fácil: va totalmente en contra de mi forma de entender el deporte, pero a día de hoy es lo que hay, y tengo que actuar como toca para darme opciones en próximas semanas", admitió el ex número uno del mundo tras caer en el Barcelona Open.

Alcaraz, duda para Madrid

El caso de Carlos Alcaraz es diferente. Su participación en Madrid está puesta en duda y todo dependerá del entrenamiento que realice este sábado. Desde Montecarlo, el número tres del mundo arrastra unas molestias en el brazo derecho que ya le impidieron defender título en Barcelona.

La buena noticia es que el murciano no debutaría hasta el viernes o sábado, estando exento de disputar la primera ronda porque es cabeza de serie. Por tanto, 'Charly' todavía tiene una semana por delante para recuperarse y poder defender, esta vez sí, título en el Mutua Madrid Open.