Nadal, te vamos a echar de menos

La central del RCTB despidió a Rafa Nadal / EFE

No por ser esperadas las despedidas son menos dolorosas. Hace ya casi un año Rafa Nadal puso fecha de caducidad a su carrera profesional. El balear quiere despedirse con buenas sensaciones y sin marcarse una fecha o un torneo concreto, cualquiera puede ser el último en una temporada que huele ya a adiós. Sólo falta saber el cuándo, aunque el cómo está claro, como todo un campeón fuera y dentro de las pistas.

Otros artículos de Cristina Moreno

Eso es algo que ha dejado claro en todos y cada uno de los torneos que ha disputado. Como muestra, el Barcelona Open 2024, en el que se ha sido, sin ninguna duda, la gran estrella, moviendo a miles de aficionados en los dos partidos que ha podido jugar. La pista, que lleva su nombre, le ha animado sin descanso, incluso cuando parecía claro que ya no había más fuerzas sobre la arcilla. Incluso cuando los puntos no salían bien. Un reflejo de lo que es Rafa, luchador hasta el final, sin rendirse incluso cuando ya no lo necesita. Cuando está ya encumbrado como una leyenda con 22 títulos de Grand Slam bajo el brazo.

Otros artículos de Cristina Moreno

En Barcelona, tal y como él mismo reconoció, no necesitó desplegar todo su potencial ante un Flavio Cobolli que sirvió más bien te toma de contacto en su debut. Era consciente de que necesitaba un plus ante De Miñaur pero ese extra no llegó del todo. Hubo destellos, derechas inapelables, dejadas de picardía... pero no carreras, ni intentos imposibles, aunque sí las sonrisas del que sabe que aún le queda una bala en la recámara. No era el día de forzar, pensando en un futuro próximo, en ese último Roland Garros que es el gran objetivo para poner el broche de oro a su camino y, de regalo, unos Juegos Olímpicos, si se da la ocasión este verano en París.

¡Y cuánto lo vamos a echar de menos! Aún con Carlos Alcaraz como heredero de lujo, Rafa Nadal siempre será Rafa Nadal, carismático, aunque serio y sobrio, el tenista balear es el espejo en el que se miran las nuevas generaciones y la figura que dejará huérfana mucho de los cuadros principales, el penúltimo superviviente de un 'Big Three' que ha dado tantas alegrías al tenis. Disfrutemos de este año de esta gira de tierra que aún tiene por delante los torneos de Madrid y Roma y como dice Rafa, ya veremos qué nos depara el futuro.