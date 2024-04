Badosa confirma su lesión y pone en duda su presencia en el Mutua Madrid Open

Badosa sigue viviendo un calvario con las lesiones. El último episodio fatídico para la tenista fue en Stuttgart ante Sabalenka. La tenista cayó en octavos ante la bielorrusa, pero, como está sucediendo en gran parte de la temporada, no pudo terminar el encuentro. Badosa, a través de las redes sociales, aclaró las molestias que sufrió.

Rompió a llorar la catalana una vez terminó el partido ante Sabalenka. Tras un buen inicio de torneo, Badosa no pudo aguantar hasta el final tras unas molestias que notó en su pierna. Su cuerpo dijo basta y el encuentro finalizó por 7-6, 3-6 y 3-3. De esta manera, tuvo que abandonar el WTA 500 de Stuttgart en octavos.

Badosa confirma lesión / Instagram: @paulabadosa

A través de Instagram, Badosa quiso mandar un mensaje a sus seguidores y confirmó que tiene una pequeña rotura en el abductor: “Hola a todos. Primero de todo, agradecer todo el apoyo recibido. No están siendo momentos fáciles para mí. En las pruebas médicas de hoy se ha visto una pequeña rotura en el aductor."

Una de las dudas que se generó tras retirarse del encuentro, es si Badosa podrá estar disponible en el Mutua Madrid Open. La catalana no confirma su asistencia: "Vamos a trabajar con todo mi equipo para poder jugar en Madrid. Sabéis lo especial que es para mí jugar en casa, delante de todos vosotros. Voy a intentar todo para entrar en esa pista y poder disfrutar todos juntos otra vez”, explica.

Problemas en caso de no estar en Madrid

No poder estar presente en el torneo que se disputa en la capital española podría ser terrible para las aspiraciones de Badosa. La catalana defiende la cuarta ronda a la que llegó el año pasado, y, en caso de no jugar en Madrid, perdería unos puntos que le harían salir del TOP 100. Desde del 29 de julio de 2019 que Badosa no se encuentra lejos de las 100 mejores tenistas del mundo.

La catalana ha tenido que retirarse por lesiones en toda su carrera hasta en un total de 33 ocasiones. El Mutua Madrid Open sería clave para no caer lejos del TOP 100 y recuperar las buenas sensaciones que tuvo en el WTA de Stuttgart.