Nadal se sincera sobre su paso por Barcelona: "Jugué con el freno de mano puesto"

El regreso de Nadal al Open Barcelona supuso una gran ilusión en el mundo del tenis. Pero su temprana eliminación tras caer ante De Miñaur, decepcionó a parte de la parroquia barcelonesa. El balear ha vuelto a hablar sobre el partido y cuáles son sus próximos pasos. Afirma que no jugó al 100%, pero que las sensaciones son positivas.

Nadal sabía que en su retorno a las pistas no podría darlo todo. En declaraciones para 'RTVE', explica que pese a la amarga derrota ante el australiano, se marcha sin molestias y esa es la mejor noticia posible: "Lo positivo para mí es que he podido jugar una vez más, hace una semana pensaba que podría no volver a jugar aquí en Barcelona, con lo cual esto es lo más positivo. Lo segundo más positivo es que he terminado el torneo sin lesionarme: he tenido que tomar mucha precaución e ir con mucho cuidado en todo momento, pero se ha conseguido. Por el contrario, la pena es que no he podido jugar lo que me hubiera gustado para intentar jugar el torneo y ganarlo", afirma.

Nadal va más allá y confirma que jugó sin arriesgar: "Por mi situación actual, he tenido que jugar con el freno de mano muy puesto, pero no queda más remedio que eso, intentar aceptarlo en todo momento. No es fácil: va totalmente en contra de mi forma de entender el deporte, pero a día de hoy es lo que hay, y tengo que actuar como toca para darme opciones en próximas semanas", admite.

"Sabía que el partido estaba acabado"

Nadal tenía enfrente a uno de los mejores jugadores que disputaban el torneo. De Miñaur era un hueso duro de roer y el balear reconoce que cuando perdió el primer set, sabía que ganar el encuentro era misión imposible: "Jugaba contra un jugador de primer nivel que ha rendido a un nivel altísimo y viene muy bien todo el año. Ha dado un paso adelante en su nivel y en su carrera. Para mí, no merecía nada más. Sabía que cuando perdí el primer set 7-5, el partido estaba acabado. En el segundo set tuve opciones de ganar algunos juegos, pero yo no estaba preparado", explica.

El futuro de Nadal sigue siendo incierto. Su evolución física marcará los torneos que pueda marcar en el calendario y su rendimiento sobre la pista: "Mi objetivo es, al menos, poder jugar los torneos... y después, el día a día me marcará a ver si realmente puedo jugarlos, no en cuanto a resultados, pero sí ser capaz de luchar por ellos, de luchar por salir a la pista y darlo todo", concluye.