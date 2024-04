Nadal, un primer paso hacia el gran objetivo

Nadal volvió a las pistas y eso ya es una buena noticia. El Open Barcelona fue su primera toma de contacto tras meses de inactividad. En los dos partidos que disputó, se pudo ver a un Nadal que mantiene su calidad, pero en el que se le notó falta de ritmo. Su próxima prueba será el Masters 1000 del Mutua Madrid Open.

Enfrente tenía a un rival de talla mundial como Álex de Miñaur. El australiano batió a Nadal en un segundo set en el que balear no mostró casi resistencia y pagó la larga inactividad sobre las pistas. El Open Barcelona se presentaba para Nadal como la sede de su esperado regreso, pero también como una primera toma de contacto para lo que viene.

Pese a las expectativas generadas en el Open Barcelona por la parroquia barcelonesa, Nadal era consciente que el torneo barcelonés era una prueba en su retorno. Era obvio que la ilusión que se generó en Barcelona estaba por los aires, pero las probabilidades de que Nadal llegara lejos en el ATP 500 eran escasas. El objetivo real era probarse sobre la tierra y, sobre todo, que el balear se alejara de las molestias sufridas durante todo este tiempo.

Y es que Nadal volvía a disputar un partido tras más de cien días sin jugar un partido oficial. La última ocasión que pudimos ver a Rafa sobre las pistas fue en Brisbane, donde cayó ante Jordan Thompson.

Una vez finalizó el encuentro, Nadal, pese a la temprana eliminación, se mostró satisfecho por el hecho de volver a jugar sin molestias: "A nivel personal me ha costado mucho poder volver a una pista después de todo y lo he conseguido esta semana". Este era el principal objetivo de Nadal, volver a competir sin ninguna molestia física. Y así ha sido.

De esta manera, es más que probable que Nadal haya puesto fin a su historia de amor con el Open Barcelona. Pese a la amarga derrota, Rafa se ha despido de Barcelona con 12 títulos en el bolsillo y con una ovación del público barcelonés que nunca podrá olvidar: "Yo he tenido la suerte de escribir una bonita historia en este torneo y me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo siempre. Soy consciente de que todo tiene un principio y un final y no hay que hacer un drama", expresó al finalizar el encuentro.

Rafael Nadal - Álex de Miñaur / Valentí Enrich

Una vez finalizado su aventura en el torneo barcelonés, Nadal ya tiene su siguiente objetivo en mente. El Mutua Madrid Open será el siguiente paso para su recuperación. Es una incógnita el nivel que mostrará Rafa, pero el torneo se presenta de manera diferente al del barcelonés.

Nadal podría debutar el próximo 26 de abril y le restan días para entrenar y seguir encontrándose sobre la pista. Así lo comentó el propio Rafa: "Tengo que ir midiendo según cómo me encuentre, así que jugaré en Madrid según este factor. Si mi cuerpo va respondiendo y acumulo buenos entrenamientos, podré dar un paso adelante en Madrid.".

Roland Garros en el horizonte

Aún queda más de un mes para el Grand Slam francés, pero es sabedor por todo el mundo que su gran objetivo es llegar en las mejores condiciones a su torneo fetiche. Nadal tiene Roland Garros marcado en el calendario y los torneos que le quedan por disputar como Madrid o Roma, serán el mejor entrenamiento posible para el balear.

Nadal no lo niega. Es sincero y sabe que Roland Garros podría ser su 'last dance': "Me voy convencido de que he dado un paso adelante. No era hoy donde tenía que dar todo y me tengo que dar la opción de poder hacer eso en unas semanas. Intentaré dar un paso más en Madrid, luego en Roma y si, en algún torneo vale la pena salir a darlo todo y morir, es en París", reconoció.

Hablar del futuro de Nadal es lanzar una moneda al aire. La incógnita reina en su cabeza y cada vez que juegue, tanto Rafa como sus seguidores, deberán disfrutar como si se tratara del último baile.