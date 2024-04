Alcaraz, sobre Madrid: "Con jugar tres o cuatro partidos, estoy contento"

La participación de Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open sigue en duda. El español ha atendido a los medios de comunicación en las instalaciones del torneo madrileño y se ha mostrado positivo, aunque prudente acerca de la evolución de su lesión en el antebrazo derecho.

“Bueno, aún quedan días para mi primer partido, hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho", confirmaba el español.

Alcaraz debutaría, en caso de acabar jugando en Madrid, que parece lo más probable, este viernes o sábado en la Caja Mágica contra el ganador del duelo entre el francés Arthur Rinderknech o el kazajo Alexander Shevchenko. Dos buenos jugadores para probar el brazo derecho y saber si puede rendir a un nivel óptimo.

El actual número tres del mundo no tiene en mente llegar a la final. "Ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy o con la mentalidad que llevo, con jugar tres o cuatro partidos, yo también estoy contento”. Cabe recordar que el español defiende título, por lo que perder 1000 puntos le alejaría todavía más del número uno del mundo.

¿Una final Nadal-Alcaraz?

A pesar de no pensar en la final, no ha podido contener la ilusión de luchar por el título contra Rafa Nadal. "Sería algo muy grande poder jugar la final con Rafa aquí en Madrid, no te voy a negar. Yo creo que para todo el mundo también desea ese partido. Ojalá se dé, ojalá se dé. El tenis es complicado, cada día te puedes sentir de una manera, cada partido es un mundo, nunca puedes dar nada por ganado, nada por hecho. Estoy seguro de que él va a luchar cada partido, porque quiere estar en una final, obviamente, y más aquí en Madrid, que le hace ilusión"

Sinner es también, lógicamente, uno de los candidatos a llevarse el título. "Es realmente peligroso, es el mejor jugador del mundo ahora mismo. Probablemente, mucha gente piensa que su tenis no se adapta muy bien a la tierra batida, pero él tiene buenos resultados en tierra y puede ganar cada torneo al que va. Estoy luchando con él, con Novak por el primer puesto del ranking, intento no dejarles mantenerse ahí. Pero, sinceramente, será difícil, se merecen estar allí".