Alcaraz ya conoce rival para su debut en el Mutua Madrid Open

Carlos Alcaraz debutará este viernes en el Mutua Madrid Open y ya conoce contra quién lo hará. Alexander Shevchenko será su rival, después de vencer en primera ronda a Arthur Rinderknech en tres sets. El murciano se probará contra el jugador kazajo para ver si puede rendir al máximo nivel en este torneo.

Shevchenko, de tan solo 23 años y número 59 del mundo, ya puso contra las cuerdas el año pasado a Daniil Medvedev en Madrid y ganó un torneo Challenger en la capital española. El kazajo es un obstáculo ideal para que el tenista español coja ritmo y tenga que mostrar una buena versión si quiere defender título.

Alcaraz sufrió una lesión en el pronador redondo del brazo derecho justo antes de iniciar su andadura en el Masters 1000 de Montecarlo que le ha tenido alejado de las pistas tanto en Mónaco como en Barcelona, donde no pudo defender título y, por tanto, se dejó 500 puntos en el ranking.

El español también se coronó campeón el año pasado en Madrid, por lo que defiende un total de 1000 puntos, además de poder competir en su país esta temporada. Aun así, Alcaraz llega entre algodones y no se ve alcanzando la final o repitiendo la hazaña que consiguió en 2023, donde derrotó a Jan-Lennard Struff.

"Con jugar tres o cuatro partidos, yo también estoy contento"

"Bueno, aún quedan días para mi primer partido, hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho", confirmaba el español este martes.

"Ahora mismo, con las sensaciones que he tenido hoy o con la mentalidad que llevo, con jugar tres o cuatro partidos, yo también estoy contento", también aseguraba Alcaraz que, este viernes, empezará una andadura que la afición española espera que dure más de "tres o cuatro partidos".