El Mutua Madrid Open ha echado a andar esta semana con la gran duda sobre la participación de Carlos Alcaraz, campeón en las dos últimas ediciones. El tenista murciano se ha estado entrenando estos días en las instalaciones de la Caja Mágica probándose de cara a su debut.

Según explicó el tenista de El Palmar, en as últimas sesiones ha ido aumentando la intensidad y las sensaciones son buenas, aunque prefiere ser cauto respecto a su estado. "Aún quedan días para mi primer partido, hoy he entrenado con un poquito más de intensidad, las cosas han ido bastante, bastante bien, con buenas sensaciones. No me quiero precipitar, no me quiero meter en problemas conmigo mismo, en el sentido de decir que voy a jugar a mi 100% y voy a ganar, porque aún no lo sé y no quiero dar nada por hecho", comentó tras su entrenamiento del martes.

Por el momento, Carlitos no ha podido estrenarse en la temporada de tierra batida por una lesión en el pronador redondo del brazo derecho. Una dolencia que le hizo darse de baja del Masters 1000 de Montecarlo y del Barcelona Open, donde defendía el título, y que ha puesto en duda la participación del murciano en el Mutua Madrid Open.

El último partido de Alcaraz fue en los cuartos de final del Miami Open el pasado mes de marzo. Antes, el de El Palmar había conquistado su segunda corona consecutiva en Indian Wells.

Cuándo juega Alcaraz en el Mutua Madrid Open

El murciano, exento de la primera ronda, debutará en segunda ronda este viernes o sábado en la Caja Mágica contra el ganador del duelo entre el francés Arthur Rinderknech y el kazajo Alexander Shevchenko que se disputa este martes.

El día concreto y el horario del encuentro están aún por confirmar.