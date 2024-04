Alcaraz apura sus opciones para estar en Madrid

Ya lo dijo en Barcelona, justo después de confirmarse que no jugaría, y lo ha repetido en Madrid. Carlos Alcaraz quiere estar en el Mutua Madrid Open. Después de perderse el Masters 1000 de Montecarlo y hacer lo propio en el Barcelona Open Banc Sabadell, el de El Palmar quema sus últimos cartuchos para no estar fuera también de un torneo en Madrid que arranca para él este próximo 26 de abril.

Alcaraz se ha entrenado estos días a contrarreloj, buscando las mejores sensaciones y parece que poco a poco ese dolor en el antebrazo derecho va yendo a menos. Al menos así lo precisó el propio tenista murciano en la alfombra roja de los Premios Laureus. Carlitos se mostró más que optimista: "¿Cómo me va el brazo? Ahí va, de momento bien, mejor. Ojalá que pueda estar en el torneo de Madrid, pero veremos a ver. Aún me quedan unos días".

Ese "de momento" es la clave para el murciano. En las últimas horas, tal y como precisó su entrenador, Juan Carlos Ferrero, Alcaraz se ha entrenado sin dolor en ese maltrecho antebrazo. Sin embargo, los entrenamientos hasta la fecha no han sido de excesiva intensidad. Así, habrá que ver qué sucede cuando aumente el ritmo. Si el dolor sigue sin aparecer, Alcaraz estará en la pista de arcilla de Madrid.

No quiere dejar pasar más torneos y está ansioso por preparar Roland Garros con plenas garantías sobre las pistas. Eso sí, no va a correr riesgos innecesarios. "Ayer fue el primer día que estuvo sin dolor, veremos qué pasa cuando aumentemos la carga. Me gustaría ser positivo porque tenemos muchas ganas, pero vamos a intentar no arriesgar", precisó Juan Carlos Ferrero en la alfombra roja de los Premios Laureus. Veremos qué sucede con la participación o no de Alcaraz este próximo día 26 de abril. De no llegar, el murciano se uniría a la baja ya confirmada de Novak Djokovic. Serían dos ausencias importantísimas para la cita madrileña.