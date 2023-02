El Olympique de Marsella, el elegido para tumbar al PSG

El PSG ha ganado ocho de las últimas diez ligas en Francia El Olympique de Marsella, segundo en la clasificación, no pierde en la Ligue 1 desde el 22 de octubre de 2022 ante el Lens (1-0)

Ocho de las últimas diez ligas ganadas. Este ha sido el abuso del París Saint-Germain en la Ligue 1 en la última década. Tan solo el Mónaco en la temporada 2016/17 y el Lille en el curso 2020/21 lograron inclinar la balanza hacia el lado opuesto del equipo parisino. Tras el mercado invernal, la ardua tarea de derrotar al gigante de Francia le corresponde al Olympique de Marsella.

Segundos en el torneo doméstico, no pierden un partido oficial desde el 1 de noviembre de 2022, ante el Tottenham en la fase de grupos de la Champions (1-2). En liga, no registran un pinchazo desde el 22 de octubre de 2022, cuando cayeron por la mínima en casa del Lens, el tercer clasificado.

Mientras el PSG ha cedido terreno, regalando ocho de los últimos quince puntos, el cuadro de Igor Tudor ha trabajado en silencio y ha cosechado trece, colocándose a solo cinco del conjunto de Galtier.

Refuerzos de lujo para la ‘batalla’ contra el PSG

Pocos se han fijado en el gran mercado que ha completado Pablo Longoria, con el que ha cerrado una plantilla que empezó a apuntalar con mucho acierto en verano. En Marsella ven posible asaltar el trono y por ello han invertido 40 millones de euros en la ventana invernal, siendo el equipo de la Ligue 1 que más dinero ha gastado en fichajes.

El conjunto marsellés se ha reforzado con Azzedine Ounahi (22 años), mediocentro marroquí que sorprendió a Luis Enrique en el Mundial, Ruslan Malinovskyi (29 años), internacional con Ucrania que destaca por un golpeo de balón exquisito, y Vitinha (22 años), una de las sensaciones del fútbol portugués.

Los tres fichajes de invierno del Olympique de Marsella | OM

Manteniendo el 3-4-2-1 que emplea Tudor para dejar los carriles libres a Nuno Tavares y Clauss y juntar todo el talento por dentro, el siguiente ‘XI’ que propone ‘90min France’ refleja el fondo de armario del que podrá gozar el técnico croata hasta final de curso.

Pablo Longoria a encore sorti un mercato 5 étoiles ⭐️😳 Il réalise un 𝘨𝘳𝘰𝘰𝘰𝘰𝘴 coup en recrutant Vitinha, une jeune pépite qui peut prendre beaucoup de valeur 💪 Cette équipe va clairement nous régaler 🔥#OM | #TeamOM pic.twitter.com/IpiCylyQ6u — 90min 🇫🇷 (@90minFR) 31 de enero de 2023

Con este 'once tipo', se podría permitir el lujo de sentar en el banquillo a futbolistas del nivel de Payet, Guendouzi, Ünder, Kolasinac, Bailly o el propio Ounahi, entre otros. No hay que olvidarse de que no puede contar con Harit, que sufrió una grave lesión en noviembre del año pasado.

La eliminación de la Champions, una noticia no tan mala

Fuera de la Champions League tras quedar últimos en el Grupo D, el Olympique de Marsella ya no tiene distracciones en Europa. Con una plantilla con más recursos y una carga de partidos no tan exigente como la de su máximo rival, la hazaña de pelearle la Ligue 1 al PSG de Messi, Neymar, Mbappé y compañía se presenta un poco menos utópica.