Del 'Football Manager' a pararle los pies a Messi: el curioso caso de Will Still

El joven entrenador del Stade de Reims sigue invicto con su club... sin licencia de entrenador y es el más joven de las cinco grandes ligas Sus inicios como jugador de 'Football Manager', clave en su carrera como técnico

El pasado 13 de octubre, cuando el Reims decidió cesar a Óscar García como técnico por los malos resultados, su joven asistente Will Still ocupó el cargo como entrenador. Desde entonces, el histórico club francés acumula una racha de 15 partidos invictos bajo su dirección que le han servido para alejarse de los puestos de descenso.

Will Still se ha convertido en el entrenador más joven de las 5 grandes ligas. El belga empezó como analista en el Sint-Truiden belga y con 28 años saltó a los banquillos del Lierse, de Segunda División y del Germinal Beerschot de Primera. De ahí dio el salto a la Ligue 1 con el Reims como asistente de Óscar García, con quien dirigió el equipo hasta el pasado mes de octubre.

Sin embargo, la pésima situación del equipo francés (que llegó a estar a 1 punto del descenso) apartó al técnico español de los banquillos del conjunto francés. Ante todo pronóstico, su asistente Will Still pasó a ocupar el puesto de entrenador de forma provisional.

Desde entonces, acumula 15 partidos sin conocer la derrota, entre los cuales suma un valioso empate contra el PSG de Messi, Neymar y Mbappé.

Sus inicios como jugador de 'Football Manager'

El técnico belga empezó su historia jugando con su hermano al popular juego de 'Football Manager'. "Estaba obsesionado. Mi hermano y yo lo jugábamos sin descanso", relata el entrenador en 'The Coaches' Voice'.

Su pasión por el videojuego de fútbol le inspiró para darse una oportunidad como técnico... en la vida real. Desde que es profesional, el belga dispone de menos tiempo para entrenar a sus equipos 'online', aunque siempre busca tiempo para jugar.

Un entrenador... sin licencia

Sorpresivamente, Will Still no cuenta con licencia de entrenador UEFA PRO... por ahora. Es por este motivo que el Reims debe pagar una multa de 25.000 euros cada vez que el técnico belga dirige a su equipo. Sin embargo, los impactantes resultados del equipo avalan, por ahora, la gestión del joven entrenador.