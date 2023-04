Luis Campos amenaza a los jugadores del PSG

El consejero deportivo del cuadro parisino colgará el cartel de transferibles a aquellos jugadores que no cumplan las expectativas Las dos derrotas consecutivas ante Rennes y Lyon no han sentado nada bien en la cúpula parisina

Las estrellas del PSG comienzan a caminar sobre el alambre. Las dos derrotas consecutivas ante Rennes y Lyon no han sentado nada bien en la cúpula parisina, y Luis Campos comienza a barajar medidas drásticas de cara al próximo mercado de fichajes. Según la información de Le Parisien, el jugador que no esté a la altura de las expectativas será traspasado.

En vistas de la gravedad de la situación y de que ha quedado demostrado que reunir a un elenco de estrellas no es garantía de éxito, el ya citado medio francés asegura que no se realizarán distinciones dentro del vestuario. Ni siquiera los grandes tótems de la plantilla estarán a salvo de la quema si no cumplen las expectativas de cara al final de la temporada.

En este sentido, Campos recompensará la personalidad. Jugadores de perfil más bajo que hayan dado la talla como Zaire-Emery o Ekitike ganan enteros para seguir formando parte del proyecto parisino en las temporadas venideras.