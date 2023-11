Grosso indignado con la falta de sanciones: "Es inaceptable"

El entrenador del Lyon resultó herido por los ultras rivales en la previa del partido ante el Marsella Tras casi un mes, todavía no se han producido arrestos ni hay sanciones

Fabio Grosso, entrenador del Olympique Lyonnais, expresó su enfado debido a la falta de sanciones después de los incidentes ocurridos en el partido ante el Olympique de Marsella y el OL en el Vélodrome. Grosso resultó herido en el rostro durante el ataque al autobús de su equipo en las afueras del estadio a fines de octubre. El técnico italiano espera decisiones firmes y sanciones tras el incidente.

"Tengo hombros fuertes aunque no lo parezca, y he vuelto. Por supuesto, es un día que me ha afectado mucho, realmente mucho", expresó Grosso, refiriéndose a las secuelas físicas y emocionales del ataque. El entrenador del Olympique Lyonnais considera inaceptable la falta de sanciones por parte de las autoridades.

En cuanto a la ausencia de medidas disciplinarias, Grosso afirmó que "la falta de sanción es inaceptable. Aunque adoro jugar en estadios con calor y un ambiente magnífico". Grosso, campeón del mundo en 2006, subrayó la importancia de mantener la seguridad y la integridad en los eventos deportivos.

A pesar de la falta de avances en la investigación y la ausencia de arrestos en casi un mes, Grosso mantiene su postura firme sobre la necesidad de cambios y sanciones: "Me molesta un poco, un poco mucho. Para mí, se debe tomar una decisión, se debe hacer algo". Grosso terminó la comparecencia ante la prensa enfatizando la gravedad de la situación y repitiendo la necesidad que hay de tomar medidas con rapidez.