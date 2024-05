Las Palmas y Alavés firman tablas en el adiós de García Pimienta

La UD Las Palmas y el Deportivo Alavés despidieron la temporada en el Estadio de Gran Canaria con los deberes hechos y reparto de puntos (1-1), con los dos goles en la segunda parte, de Carlos Vicente y Marc Cardona, en un choque tan entretenido como intrascendente, sin la tensión de los puntos.

Un último encuentro que será el último para algunos de los protagonistas, tanto en el césped como fuera de él, como el entrenador catalán Xavi García Pimienta, que deja el equipo amarillo tras dos años y medio, y que no pudo despedirse con una victoria, elevando a catorce las jornadas consecutivas sin ganar. Si no hubo goles en el primer periodo, fue por las buenas intervenciones de Álvaro Valles, cuyo futuro en el equipo amarillo no está claro.

El muro Valles

El portero sevillano fue determinante en un penalti señalado por derribo de Mika Mármol a Giuliano Simeone que el atacante argentino insistió en lanzar, pero su disparo raso se encontró con una mano derecha dura del guardameta.

Valles también se hizo grande en otras dos acciones de un Alavés que estuvo mucho más cerca del gol que su rival. Primero con un cabezazo de Carlos Vicente en el minuto 13, a centro de Giuliano desde la izquierda, y después en una volea de Álex Sola (minuto 39). Ambos lanzamientos fueron centrados, pero la respuesta del portero sevillano resultó decisiva.

La única posibilidad que tuvo Las Palmas para marcar en todo el primer tiempo fue un disparo cruzado de Sandro Ramírez que rechazó Owono, justo después del penalti fallado por su compañero.

El 'Glorioso' no estuvo fino durante el primer acto, pero sí encontró la red ya en la segunda parte, en un mano a mano de Giuliano ante Valles, que el argentino no convirtió por el cruce de Álex Suárez, pero desde el suelo rebañó el balón para dárselo a Carlos Vicente y que el maño anotase de tiro cruzado. El gol se originó en un saque largo de Owono que peinó el argentino Joaquín Panichelli para su compatriota Giuliano.

Cardona pone las tablas

El equipo entrenado por Luis García Plaza pudo aumentar su ventaja a balón parado en el minuto 58, en una falta que sacó Rubén Duarte y que remató Rafa Marín, pero el cabezazo del central cedido por el Real Madrid, incorporado al juego tras el descanso, golpeó en el exterior del palo derecho de la portería de Valles.

Tablas en Gran Canaria / EFE

Perdonó el Alavés pero no lo hizo su rival, que empató el partido con un gol fabricado por dos futbolistas de refresco: centro de Benito Ramírez desde la izquierda y remate a bocajarro de Marc Cardona, llegando al área libre de marcaje.

El tramo final del choque tuvo menor ritmo y sirvió para dar minutos a futbolistas menos habituales, con aroma a despedida para algunos, como Eric Curbelo o Cristian Herrera en Las Palmas, y Andoni Gorosabel en el Alavés, en el que debutó Eneko Ortiz.