Tebas: "Esa Superliga parece una Supercopa de dos"

El presidente de LaLiga habló del nivel de la competición con nombres como Vinicius, Pedri y Lewandowski "Me gustaría ver (a Mbappé) con el nuevo logo. Y también entrenadores como Mourinho o como Guardiola"

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se refirió este lunes, con motivo de la gala de presentación de la nueva imagen corporativa de dicho organismo, que el proyecto de la Superliga, en el que sólo permanecen el Real Madrid y el Barcelona, "parece una Supercopa de dos".

Así reaccionó Tebas a la afirmación del presidente del Barcelona, Joan Laporta, que en el mismo acto dijo: "No vamos a salir. Estamos a la espera de la resolución de Luxemburgo. Pensamos que será antes de que termine julio. Es bueno que esté el Barça ahí porque podemos hacer de puente de diálogo entre la UEFA y los clubes de la Superliga".

"Esa Superliga parece una Supercopa de dos... Siempre dicen que hay más; eso lo quiero ver", dijo Tebas.

"TENEMOS A VINICIUS, TENEMOS A PEDRI... Y A LEWANDOWSKI"

Tebas habló también del nivel de LaLiga: "El deseo es siempre que los mejores jugadores jueguen aquí. Y ya están jugando algunos. Nunca nos olvidemos de que tenemos a Vinicius, tenemos a Pedri... Dos grandes jugadores. Vamos a ver cómo se desenvuelve este mercado de fichajes. Lewandowski está, por cierto, un superjugador. Ya los hay y vendrá alguno".

"ME GUSTARÍA VERLE (MBAPPÉ) CON EL NUEVO LOGO"

Al referirse al delantero francés Kylian Mbappé, Tebas dijo: "Todo es imaginación que tengo y deseo. El Real Madrid es un superequipo y puede permitirse muchas cosas. Siempre ha sido muy moderado es sus estrategias y le va muy bien. Me gustaría, y también entrenadores como Mourinho o como Guardiola. Pero no todo es posible. Sólo me gustaría verle con el nuevo logo".

"UNA LIGA NO SE HACE EN 48 HORAS NI EN TRES O CUATRO AÑOS"

Sobre el crecimiento de otras ligas mundiales, Tebas señaló: "Una liga no se hace en 48 horas ni en tres o cuatro años. Recordemos cuando la liga china se llevaba grandes jugadores y de una edad no muy elevada. Y no está pasando nada allí. También Estados Unidos hizo lo mismo y no es lo que es. NO es un tema sólo de llevar jugadores. Me alegra que hagan cosas de éstas, pero no me pone nervioso.

Sobre el argentino Leo Messi y su marcha a Estados Unidos para jugar en el Inter Miami, Tebas comentó: "Me hubiese gustado que estuviera en España, en este caso en el FC Barcelona. Que vaya a donde crea que va a estar mejor".

Y sobre la situación de Osasuna y su posible sanción por parte de la UEFA, dijo: "LaLiga hace lo que tiene que hacer en cada momento. Osasuna no fue condenado por los tribunales y por eso no puede ser castigado".