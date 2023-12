Tebas atiza a Florentino Pérez por la Superliga europea

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha aprovechado el mensaje emitido el viernes por Bernd Reichart, CEO de A22 Sports Management, la empresa que gestiona la Superliga europea para atizar de firme al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, máximo defensor del proyecto.

Reichart hizo referencia a la sentencia que debe emitir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el próximo jueves 21 de diciembre sobre la reclamación que la Superliga puso para que determine si el dominio que la FIFA y la UEFA ejercen sobre el fútbol es de monopolio. Una sentencia favorable a ese recurso abriría un nuevo escenario en el que la Superliga europea podría ser una realidad.

Tebas ya publicó en su cuenta oficial de 'X' un mensaje previo en el que se adelantaba a las valoraciones de Reichart, comparándolas con el cuento de 'Caperucita Roja y el Lobo':

Tebas volvió a cargar contra el proyecto de la Superliga europea: "Ya mencioné ayer que en estos días la Superliga está generando noticias falsas. Algún medio de comunicación afirmaba que el Estrella Roja era uno de los clubes contactados. Este ya lo ha desmentido. Es importante destacar que en 2021, la primera Superliga se preparó en secreto, y ahora, la "nueva" Superliga de diciembre de 2023, se está construyendo sobre mentiras. No han contactado realmente a ningún club, no es una competición abierta, ni democrática, además perjudica a las ligas nacionales...".

El presidente de LaLiga no dejó escapar la oportunidad de enviar otro ataque directo a Florentino: "Mienten tanto que todavía ocultan que detrás de A22Sports, de las noticias falsas, de los "influencers" en redes sociales, está detrás el "ser superior", el "salvador" del futbol, ..."

Y concluye: "Estos días seguirán mintiendo y el día después de la Sentencia seguirán mintiendo..."compran" páginas, encargan videos... para engañar. (no es un chascarrillo es pura verdad. Eso, sí no para de tomar pastillas para mentir. El fútbol no quería la Superliga de abril 2021, y tampoco la mentirosa de diciembre 2023".