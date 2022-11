Simeone: "Joao mostró todo lo que queremos de él"

El argentino remarcó su agradecimiento "de por vida" a la afición del conjunto rojiblanco "Somos un equipo que tiene mucha más precisión de la que está mostrando y ojalá podamos ajustar esa situación", apuntó

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, explicó este domingo, tras el empate contra el Espanyol (1-1), que "al menos", su equipo no perdió un encuentro que se planteaba "feo" con el 0-1 en contra, remarcó su agradecimiento "de por vida" a la afición del conjunto rojiblanco y consideró que "la entrada de Joao Félix mostró todo" lo que el cuerpo técnico quiere de él.

"La entrada de Joao nuevamente, como contra el Cádiz, mostró todo lo que queremos de él. Una pena que no va a estar por su amarilla ate el Mallorca, pero también hay cosas positivas para destacar. Volvió Llorente, volvió Lemar, nos dio un poquito más de juego y a seguir trabajando", apuntó en rueda de prensa tras el choque en el Metropolitano.

"Después de Oporto se cerró una etapa de Champions y de Europa, pero otra vez un nuevo torneo que es el que venimos haciendo en la Liga, donde creo que no lo estamos haciendo mal. Hoy pudimos ganar, con el Rayo, con el Cádiz, pero no ganamos, claro está, aunque hicimos méritos en base a esas situaciones de peligro que generaron. Hay que tener seguridad en lo que creemos y esperar que en algún momento esto se rompa", aseguró.

"Hoy, al menos no perdimos, que no es saludable, que queríamos ganar, pero el partido ya se planteaba feo con el resultado en contra. Pudimos haberlo ganado. Nos quedamos con este empate en una Liga en la que necesitamos estar entre los cuatro primeros y trabajaremos para ello", añadió el técnico.

¿Qué le preocupa más a Simeone, la falta de contundencia o el aspecto mental de su equipo? "Es que uno viene de la mano de lo otro. No es que una sea primera y otra después. Tuvimos ocasiones de gol, no las pudimos convertir, ellos marcaron y a partir del gol rival el equipo subió un paso más en las ganas de tener situaciones de peligro, intensidad, se fueron generando situaciones y una situación viene detrás de la otra", contestó.

"Si tienes contundencia, la parte física y mental crece. Cuando ves que tienes una situación, dos, tres, cuatro, cinco... Pateamos 27 tiros, si no me equivoco. No pudimos concretar. Somos un equipo que tiene mucha más precisión de la que está mostrando y ojalá podamos ajustar esa situación. Menos en Oporto, que fue un partido muy malo, todos los encuentros siempre tuvimos ocasiones de gol, más allá del rival", continuó el técnico.

"La tranquilidad es lo que te da la confianza y frescura y sobre todo para poder concretar. Y en eso trabajaremos en darle seguridad a los jugadores para tener esa tranquilidad en los últimos metros, sobre todo porque tenemos jugadores que son muy buenos y van a volver al gol seguramente", añadió.

También habló del ambiente del Metropolitano: "Siempre cuento que yo llegué al Atlético de Madrid como jugador en una primera temporada que fue muy mala, con un equipo que no podía generar nada y siempre me quisieron, siempre estuvieron muy cerca mío y no les había dado absolutamente nada en ese primer año. Con el correr del tiempo ganamos la Liga y la Copa, tuve la suerte de volver para cerrar mi carrera y volver ahora como entrenador. Soy un agradecido al aficionado del Atlético de Madrid de por vida, porque el cariño que me brindaron siempre no me lo va a desacomodar ninguna situación circunstancial".

"Lo importante es que ganemos, que la gente vuelva a estar contenta de sentirse identificada con el equipo. Nosotros somos los que tenemos que promover y generar ese ambiente positivo. Es un desafío que también tenemos como equipo para estar bien con nuestra gente, que sin lugar a dudas es una parte importantísima de todo lo que rodea al equipo", abundó Simeone.

"La pena es no haber ganado hoy. Buscamos de todas las maneras encontrar ese gol que se nos negó por la gran actuación de Lecomte, el portero del Espanyol, porque el equipo defendió bien. Nos toca vivir esta parte, hay que aceptarla, tenemos un partido más de Liga en Mallorca, que será difícil, y transmitir seguridad a los míos, creer en los futbolistas que tenemos", señaló.