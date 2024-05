Los tres escenarios de futuro que baraja Marc Márquez

El mercado más agitado de los últimos años en MotoGP alcanzó ayer un momento álgido, en vísperas del GP de Italia. Marc Márquez llegó al circuito de Mugello con la noticia publicada por 'La Gazzetta dello Sport', que apuntaba que Ducati se había decantado por Jorge Martín para acompañar a Pecco Bagnaia en el equipo oficial en 2025. Y el '93' decidió 'incendiar' el paddock con unas explosivas declaraciones.

Marc negó rotundamente la posibilidad de 'conformarse' con una GP25 en el Pramac - "No es una opción para mí, no tiene sentido ir de un equipo satélite a otros", dijo -, dejó claro que quiere el mejor material y estatus de piloto fábrica -"si quieres pelear por el título, estar en un equipo oficial ayuda"-, precisó. También lanzó un aviso para navegantes: "No me apetece volver a cambiar de marca, pero tampoco lo descarto", lanzó. Por último, habló de "tres posibles escenarios de futuro".

" No tengo sólo una opción. Me siento cómodo porque tengo tres escenarios, con prioridades unos y otros, pero al final tengo la suerte de que en los tres me sentiría cómodo, y un piloto cuando se siente cómodo y está contento, es un piloto rápido", zanjó.

Las opciones más realistas

Lógicamente, con una situación de mercado tan abierta y tantas plazas aún por definir en los equipos, encontramos bastantes más escenarios que los tres que baraja Márquez y que no conocemos, pero siendo realistas, podemos especular con las más convincentes.

La primera sería que la información de 'La Gazzetta' no se confirme. "A mí Ducati no me ha dicho eso", espetó Marc cuando le preguntaron si Jorge Martín era el elegido. Sin embargo, el madrileño dio a entender que sí, que su manager ya está "perfilando" el acuerdo y esbozó una amplia sonrisa al recordar que "llevo años detrás de vestirme de rojo". Si Marc fuera finalmente el piloto de fábrica en el Lenovo, el enfado de Martín sería de proporciones mayúsculas y Ducati no quiere perder al líder del Mundial, pero tampoco a Marc.

Si Martín y Bagnaia forman tandem el año que viene y Marc rechaza ir a Pramac, quedaría aún una vía que podría satisfacer al octocampeón: Seguir en Gresini, donde ha encajado a la perfección, comparte equipo con su hermano Álex y ha formado una piña a su alrrededor, siempre que Ducati le concediese una moto 'pata negra' a la estructura de Nadia Padovani.

Una solución que está bloqueada mientras Pramac siga siendo el satélite preferencial, pero que podría salir adelante si el equipo de Paolo Campinoti acepta la oferta de Yamaha para convertise en equipo cliente. De momento, y escuchando las palabras del jefe de equipo Gino Borsoi en DAZN, no parece que tengan intención de renunciar a las Desmosedici.

Fuera de su actual fábrica, sólo hay dos opciones competitivas. "Si cogen a Jorge en Ducati, yo me iría al motorhome de Márquez a llamar a su puerta y a venderle muy bien la moto 41. Me encantaría. Me fliparía Márquez en Aprilia", lanzó Aleix Espargaró, que se retira a final de temporada. Sin embargo, Maverick Viñales, que aún no ha firmado su renovación para esperar a la evolución del mercado, nos decía en una entrevista que "el que venga sufrirá, porque la Aprilia es una moto muy dífícil, aunque con mucho potencial". El piloto de Roses estaría encantado de compartir box con Márquez, al que conoce desde las categorías infantiles, aunque a estas alturas considera casi 'misión imposible' para Aprilia convencer al de Cervera.

La tercera vía es KTM, que encaja con uno de los patrocinadores históricos de Márquez, Red Bull. Los austríacos cuentan con ascender a Pedro Acosta a su formación oficial en 2025, tras el impresionante rendimiento que está ofreciendo el 'rookie' murciano en el Tech3 GasGas-KTM. Y se supone que a su lado estará el sudafricano Brad Binder, que también tiene contrato en vigor, aunque sus resultados no están siendo los esperados y un posible fichaje de Márquez le pondría las cosas muy difíciles.

Además, rizando el rizo, Márquez podría recuperar a su antiguo patrocinador Repsol, que está negociando con Honda pero aún no ha firmado ningún compromiso y añadiría más color naranja a la estructura de Marc con KTM. Por el contrario, si el catalán se fuera al equipo de fábrica de Ducati, perdería a sus dos grandes patrocinadores, Red Bull y Samsung, por conflicto de intereses con Monster y Lenovo.