Así fue el 'destierro' de Arteta a Aubameyang

Pierre-Emerick Aubameyang dejó huella en el Arsenal. Y en la Premier League. Durante las cuatro temporadas y media que vistió de 'gunner', se apuntó 92 dianas y 21 asistencias. Pasó por el FC Barcelona y el Chelsea antes de recalar en el Marsella, club al que aterrizó este pasado verano y en que ha contribuido con 30 tantos y 11 asistencias en 51 partidos.

Todos tenemos un buen recuerdo del Aubameyang del Arsenal. De su velocidad, su calidad y sus goles. Eso sí, parece ser que el desenlace del 'capítulo' del gabonés en el norte de Londres no fue tan bonito como parecía. De hecho, su relación con Mikel Arteta fue apagándose con el paso del tiempo.

Aubameyang celebra un gol con el Marsella / EFE

SE FUE TENSANDO LA CUERDA

Todo iba viento en popa hasta la última temporada de Aubameyang en el equipo. Ese cambio en la relación entre futbolista y técnico se produjo en la primera mitad de la 2021/22. Después de la derrota ante el Everton (2-1) el 6 de diciembre de 2021, el delantero viajó a Francia - con el permiso de Arteta - para visitar a su madre, que había sufrido un derrame cerebral meses atrás.

Sin embargo, antes de volar hacia Londres tenía que hacerse la prueba del Covid-19, a la tendría que haberse sometido el día anterior ya que venía de un país distinto. Y, por lo tanto, se perdió la sesión de entrenamiento.

La relación entre ambos se tensó en diciembre de 2021, cuando el delantero voló a Francia para visitar a su madre recién operada / EFE

Un molesto Arteta le dijo a su jugador que se entrenara en solitario y que sería descartado para disputar el siguiente partido ante el Southampton. "Llego, el entrenador termina su reunión, y luego me agarra y me desgarra por completo. Me grita como si estuviera loco", explica el gabonés.

LE ARREBATÓ LA CAPITANÍA Y LO 'DESTERRÓ'

“Él dice: 'Me pusiste un cuchillo en la espalda'. No puedes hacerme eso, dado el momento que estamos pasando'", afirma un Auba que después de lo sucedido dejó de ser capitán y de entrenar con el grupo.

El técnico alegaba que su futbolista había salido de fiesta. Para él no cumplía con los estándares de disciplina que existían en el equipo. Y así fue como, poco a poco, la relación entre ambos fue empeorando hasta llegar al punto de que la hora de Aubameyang en el Arsenal había llegado a su fin.

Revela, también, que lo pasó verdaderamente mal durante su salida del club. “Estoy seguro de que estaba deprimido. Por ejemplo, comencé a beber mucho. Fue un pasaje difícil. Todo empezó un poco antes de que me despidieran del Arsenal".