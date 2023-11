Nuevo ataque de Tebas contra Florentino y Laporta: "Se deberían fijar más en él..."

El presidente de La Liga estuvo presente en la presentación de las nuevas oficinas del Getafe CF "Les diría a Florentino y a Laporta que se fijasen más en Ángel Torres y su concepto de entender el fútbol", dijo

Nueva andanada de Javier Tebas en especial contra Florentino Pérez pero también contra el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

El presidente de LaLiga estuvo presente en la presentación de las nuevas oficinas del Getafe CF en un acto junto a su homólogo azulón, Ángel Torres, donde atendió a los medios y analizó la actualidad del fútbol español.

Según recoge 'Marca', Tebas fue consultado sobre qué le diría hoy a Florentino Pérez y Joan Laporta: "A los dos les diría que hablen más con Ángel Torres, que tiene una visión muy buena de lo que es el fútbol".

Sobre cuántos presidentes están a favor de la Superliga en nuestro país, el mandatario del fútbol profesional señaló que "con un dedo los cuento. No sé si Joan Laporta tiene la misma visión de Florentino al respecto".

Tebas no quiso mojarse entre los presidentes de Madrid y Barça sobre sus simpatías: "Me llevo bien con los clubes y nada más. No es una cuestión de con quién soy más simpático y nada más".

Eso sí, las últimas invectivas de Florentino Pérez contra el fútbol en general -LaLiga, VAR, arbitrajes- merecieron su respuesta: "El concepto que tiene el Real Madrid es muy diferente al resto de clubes. No nos vale que se vaya con ligas nacionales porque una Superliga europea va claramente en contra de las ligas nacionales. Es muy difícil entenderle, cuando hay conceptos tan diferentes del fútbol nacional".

"Insisto, les diría a los presidentes de Madrid y Barcelona que se fijasen más en Ángel Torres y su concepto de entender el fútbol", añadió, valorando las nuevas instalaciones del club del sur de Madrid.

"Estas oficinas nuevas suponen un paso más en el crecimiento del Getafe. Es un orgullo, está aquí el presidente decano del fútbol español como es Ángel Torres. Las oficinas van a demostrar el gran estadio que van a reformar en Getafe, que es el paso para tener las mejores estructuras de Europa", concluyó.