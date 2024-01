Moldovan, el nuevo guardián del Cholo que cubrirá las espaldas de Oblak

El Atlético de Madrid prepara cambios para su portería en este mercado de fichajes invernal. Ivo Grbic no ha contado con la 'suerte' del curso anterior, donde disputó trece partidos entre LaLiga EA Sports y Champions por la lesión de Jan Oblak, titular acostumbrado en el Civitas Metropolitano para Diego Pablo Simeone

19 jornadas de liga ha disputado el Atlético esta temporada. En todas, protegiendo su portería, estuvo Oblak. En la Champions, más de lo mismo, con las seis jornadas de grupos custodiadas en su totalidad por el portero esloveno. Y así con todas las competiciones, Copa del Rey y Supercopa incluidas. Ivo Grbic no ha podido ver minutos y apunta al Sheffield United, dejando la puerta abierta al nuevo guardián que cubrirá las espaldas del indiscutido del Cholo: Horatiu Moldovan.

Moldovan es el portero titular de la selección de Rumanía, con la que ha disputado ocho encuentros oficiales desde su debut en noviembre de 2022. Esta temporada suma 23 partidos con el Rapid de Bucarest, desde donde aterrizó en Madrid este lunes.

"Al principio, no me lo creía. Cuando vi que las cosas avanzaban, ya me dije que era la oportunidad de mi vida. Tal vez este tren nunca llega, aunque puedas ser el mejor portero de Rumanía. Iré a ver qué pasa, trabajaré y cuando llegue la oportunidad espero demostrar mi valía", dijo el cancerbero, que pasará reconocimiento médico este martes esperando firmar con los colchoneros.