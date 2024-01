De Birmingham a Irún: Emery cederá una pieza del Aston Villa al Real Unión

El Aston Villa de Unai Emery está llevándose todos los focos de la Premier League. Su buena labor le tiene en 'zona Champions' con la cuarta plaza, apuntándose un fútbol vistoso y plantando cara directamente al 'Big Six'. El trabajo lo ha cimentado en inversiones fuertes respaldadas por Nassef Sawiris, propietario del club, y mantiene en el horizonte la ilusión de un proyecto que también se establezca con sus jugadores jóvenes.

Para ello, el equipo 'villano' anunció hace unas semanas el acuerdo con el Real Unión, cuyo propietario mayoritario es precisamente el entrenador de Hondarribia, además de tener como presidente a su hermano, Igor Emery. Y el equipo de Irún sacará partido pronto de dicha relación con la llegada de refuerzos desde Inglaterra.

El primero de ellos apunta a ser Josh Feeney, defensor central del Aston Villa Sub 21. El responsable de prensa del Real Unión, Martín Tellechea, confirmó al Diario SPORT que el inglés estuvo en el palco durante la derrota de los vascos ante el Arenteiro por 1-2. "No es la primera vez que viene", complementó el empleado del equipo que actualmente milita en Primera RFEF.

Josh Feeney, defensor del Aston Villa / 'X': @AVFCOfficial

Feeney aún no ha debutado oficialmente con el primer equipo de Unai Emery, aunque ya ha ido convocado en dos ocasiones para la ronda previa de la Conference League ante el Hibernian en los dos partidos. Además, es internacional con Inglaterra desde la categoría Sub 16, pasando también por la Sub 17 y la actual Sub 18, donde ha disputado cuatro partidos tras debutar en septiembre de 2022.

Acorde a la información indicada por Ángel García, de 'Cazurreando', el central no sería el único refuerzo que busca el Real Unión desde el Aston Villa, apuntando también a la llegada de tres jugadores más, un salto solo posible por la relación deportiva de los Emery entre ambos clubes. De Birmingham a Irún.