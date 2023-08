Mingueza rescata el primer punto de la era Benítez

El exazulgrana apareció en el tiempo de descuento para firmar el empate ante la Real Sociedad (1-1) Los de Imanol Alguacil volvieron a perder puntos en el tramo final a pesar de su dominio en la primera parte

Óscar Migueza se convirtió en el artífice del primer punto de la era Benítez. El exazulgrana apareció en el tiempo de descuento para dar el toque de gracia a una Real Sociedad que, como ya sucedió ante el Girona, cedió un empate a pesar de su solvente dominio durante largas fases del partido. No son malas las sensaciones que transmiten los de Imanol Alguacil pero, de momento, sólo se han traducido en dos puntos de seis posibles.

Visitar el estadio de un equipo de Champions no es el mejor de los inicios para un proyecto emergente, pero los pupilos de Benítez salieron decididos a plantar cara. Tras neutralizar una muy buena ocasión de Carlos Fernández en el arranque, Larsen lanzó el primer aviso con un disparo cruzado que se marchó ligeramente desviado. Pero la ocasión más clara llevó la firma de Sotelo que, tras sentar a su marca con un precioso recorte, conectó un zapatazo que terminó siendo escupido por el palo.

Apenas unos milímetros separaron al canterano de poder cambiar el devenir del partido, pero ese escenario pertenece a la ficción. La ocasión del Celta desperezó a la Real, que a partir de ese momento se hizo con el control del juego. No tardaría en llegar el primer gol, obra de Barrenetxea, la gran apuesta de Imanol en el once titular. El internacional sub-21 cabeceó a la red un centro medido de Take Kubo.

El dominio de los donostiarras era cada vez más abrumador, y Brais Méndez acarició el segundo al filo del descanso. El centrocampista gallego se atrevió a probar fortuna desde la frontal del área, y sólo la madera pudo evitar que materializase el tanto.

Se esperaba una reacción del Celta tras el paso por vestuarios, pero no tan contundente. Iago Aspas y Jonathan Bamba comenzaron a buscarse de forma recurrente, y una combinación entre ambos permitió que el marfileño se plantase en situación de mano a mano ante Remiro, que respondió con una buena parada.

Los minutos se sucedían y la Real Sociedad estaba comenzando a jugar con fuego. Los donostiarras no eran capaces de concretar sus ocasiones, mientras que la presencia de sus rivales en campo contrario comenzaba a ser preocupante. Aspas cargó con el peso ofensivo del equipo celeste, provocando un par de sobresaltos a la grada local. Su lanzamiento de falta directa ya activó las alarmas, pero el aviso definitivo llegó a través de un centro con el exterior que Sola a punto estuvo de convertir en fuego amigo.

El final se antojaba trágico para los locales, y sólo el acierto de Remiro pudo dilatarlo. El guardameta txuri-urdin sacó dos manos providenciales en el tiempo extra, pero quedó vendido en el gol del empate. Este nació de una jugada trastabillada en el área, originada, como no, por Iago Aspas. El capitán celeste cedió para Aidoo, cuyo disparo cruzó un bosque de piernas en busca de la portería. No encontró su objetivo, pero Mingueza aprovechó el rechace para rescatar un punto muy valioso del Reale Arena.