Pellegrini anuncia la lesión Luiz Henrique y apela a "esperar la investigación" en el caso de apuestas

Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Betis, anunció que su extremo brasileño Luiz Henrique será baja por lesión para los próximos dos o tres partidos, entre ellos el del domingo contra el Atlético de Madrid, y afirmó que "hay que esperar a una investigación" sobre la exclusión de su jugador del equipo olímpico de Brasil por un presunto amaño en apuestas deportivas.

"Son dos temas que no tienen nada que ver. En la noticia que salió ayer no ha sido muy profundizado el tema, así que no le podría dar mayores opiniones, pero en todas esas cosas hay que esperar a una investigación porque una cosa es lo que se dice y otra lo que realmente sucedió, así que son dos hechos que no están ligados para nada el uno con el otro", dijo este sábado Pellegrini.

El técnico del Betis informó, además, en rueda de prensa que Luiz Henrique "sufrió una pequeña distensión muscular en el entrenamiento del jueves, así que lo revisó el doctor, le hizo los exámenes y seguramente va a estar dos o tres partidos fuera del equipo".

"Es probable que reaparezca después de la fecha FIFA (a principios de septiembre), así que por ahora es difícil que pueda estar en los próximos partidos", precisó el chileno.