Paco López confirma el pago de la cláusula de Samu Omorodion por el Atlético

El entrenador del Granada, Paco López, confirmó este sábado que el Atlético de Madrid ha hecho efectiva la cláusula de rescisión del delantero Samu Omorodion, aunque el club andaluz aún no tiene constancia documental de dicha operación.

“La información que tengo es que parece ser que han depositado (el Atlético de Madrid) la cláusula en la Federación y el jugador no ha venido a entrenar, es lo único que sé”, dijo Paco López este sábado en rueda de prensa.

El club rojiblanco confirmó que aún no tiene soporte documental del pago de dicha cláusula, aunque sí una información oficiosa de que este trámite se ha producido y la confirmación por parte del jugador de que iba a depositar el dinero de la cláusula.

“No sé los pormenores de la operación, no tengo ni idea. Me entero por la prensa ayer por la tarde”, comentó Paco López al respecto.

“Ayer tuve una conversación con el director deportivo (Nico Rodríguez) y esta mañana me han llamado otra vez del club. Es una sensación de sorpresa para todos. Me he quedado sin un jugador en una posición que andamos muy escasos”, añadió el técnico.

Paco López no sabe “al cien por cien cómo ha sido la jugada”, pero “entra dentro de la legalidad”, y añadió: "Pagas la cláusula y esto ha pasado, cada uno actúa de la forma que cree; para nosotros es una jugarreta porque contábamos con él para la temporada y para un partido dentro de 48 horas”.