Duro golpe para el Barça antes de la Final Four: Pol Valera sufre una rotura del ligamento cruzado y pasará por quirófano

El Barça venció de nuevo al PSG el pasado jueves en la vuelta de los cuartos de final de la EHF Champions League, certificando el billete para la Final Four de Colonia. El conjunto azulgrana consiguió la clasificación con el Palau de las grandes ocasiones; prácticamente lleno y con la mejor entrada de la temporada (5.467 espectadores).

La comunión entre equipo y afición fue total. Al finalizar el partido, la plantilla culer celebró animadamente junto a los suyos el situarse entre los cuatro mejores equipos del continente y la posibilidad de luchar por sumar un nuevo título de Champions.

No obstante, no fueron todo buenas noticias. Con la eliminatoria totalmente sentenciada, Ortega dio minutos a los menos habituales, entre ellos, un Pol Valera necesitado de minutos y confianza. Y precisamente, la mala noticia llegó con el joven jugador catalán. A falta de cinco minutos para el final, el jugador cayó lesionado en una acción de ataque. El de La Garriga se retiró con claros gestos de dolor y en la rueda de prensa posterior al encuentro, Carlos Ortega apuntó que no tenía buena pinta. Y los presagios se confirmaron.

El Barça anunció a través de un escueto comunicado que, tras las pruebas realizadas en la mañana del viernes, se diagnosticó que Pol Valera sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Asimismo, el club azulgrana informó que el central catalán tendrá que pasar por quirófano el próximo martes 7 de mayo. Valera será operado por el doctor Jordi Puigdellívol, de los servicios médicos del club azulgrana.

Indudablemente, la dura lesión de Pol Valera es una horrible noticia para un Barça que no va para nada sobrado en la posición de central. Con el jugador catalán fuera hasta bien iniciada la próxima temporada y Makuc en el proceso final de su recuperación, la responsabilidad para los próximos partidos recaerá sobre Melvyn Richardson y el joven Petar Cikusa.