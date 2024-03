La maldición del Atlético a domicilio

El Atlético de Madrid se enfrenta este sábado ante el Cádiz antes de su cita europea de la próxima semana. Los de Simeone se pondrán a prueba en un partido en el que buscarán poner fin a su mala racha lejos del Metropolitano.

El gran bache del Atlético de Madrid esta temporada es no lograr la regularidad cuando visita otros estadios. Lejos del Metropolitano, los partidos se le están atragantando y no consiguen sumar victorias como sí lo hacen en casa. De esta manera, el partido en el Nuevo Mirandilla es clave para no desengancharse de la lucha por la segunda plaza y poder distanciarse del Athletic Club.

Los números reflejan la gran dificultad de los de Simeone en sumar fuera de casa. El Atlético no logra sumar una victoria desde el primer mes del año. Fue el pasado 22 de enero, en la victoria ante el Granada por 0-1. Desde ese encuentro, el conjunto rojiblanco ha disputado lejos del Metropolitano un total de cinco encuentros en los que no han conseguido sumar los tres puntos.

Desde ese partido, el Atlético ha visitado el Santiago Bernabéu, Sánchez Pizjuan, Giuseppe Meazza, Power Horse Stadium y San Mamés. En todas estas visitas no ha conseguido ninguna victoria. Algunas derrotas como en Bilbao o en Milán han hecho que sus objetivos marcados al inicio de la temporada se vean trastocados: provocaron la eliminación en Copa del Rey y ha puesto en riesgo su continuidad en Champions League.

Más derrotas que victorias lejos del Metropolitano

El mal momento no viene de estos últimos cinco partidos. En todo lo que llevamos de temporada, los de Simeone han obtenido más derrotas que victorias. Los rojiblancos suman cuatro victorias, tres empates y seis derrotas. En esas visitas, el Atlético ha anotado 20 goles a favor y encajado 16 tantos en contra. Sus datos lejos de casa se anteponen a sus buenos resultados en el feudo colchonero. En casa, a diferencia que a domicilio, sí han mantenido esa regularidad y ganar en el Metropolitano es una tarea difícil para los rivales.

Este sábado ante el Cádiz los de Simeone tendrán una buena oportunidad para romper la maldición que les acompaña a lo largo de la temporada lejos del Metropolitano.