La jornada más negra del VAR hace estallar a los futbolistas

Los graves errores arbitrales y la ineficacia del VAR decidieron partidos y acumularon muchas protestas El arbitraje español sigue estando en el punto de mira y sufre un grave descrédito desde el caso Negreira

La última jornada de LaLiga disputada este fin de semana ha dejado muchos afectados por las erróneas decisiones arbitrales y la ineficacia de un VAR que ha protagonizado jugadas polémicas en casi todos los partidos de la jornada 12, una de las más controvertidas de las últimas temporadas.

Ni la tecnología ha evitado la desesperación de varios equipos víctimas de decisiones injustas que ha acarreado broncas y una sensación de malestar generalizada. El arbitraje español sigue estando en el punto de mira y sufre un grave descrédito con el caso Negreira. La prueba más flagrante del hartazgo de los actores de la industria del fútbol la plasmó Iago Aspas en el Celta-Sevilla, cuando el capitán vigués derribó el monitor del VAR al suelo.

Y es que en el partido del sábado frente al Sevilla FC, Hernández Hernández señaló penalti en el último minuto (con 1-1 en el marcador) tras un agarrón de Jesús Navas a Douvikas. Sin embargo, después anuló la pena máxima tras revisar dicha jugada en el VAR cuando el árbitro del VAR Prieto Iglesias no debe intervenir en acciones grises.

"Cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más, con todas las que nos deben tendríamos que estar casi en Champions. Interpretar la intensidad de un agarrón cuando ya lo has pitado, ya me dirás cómo se hace eso", explicaría un indignado Aspas en los micrófonos de DAZN, quien abundó en que "llevamos siete partidos en los que la balanza nunca cae de nuestro lado. Si te pasa una agachas la cabeza, pero cuando llevas tantas veces...Para una que nos cae va a mirar la intensidad de un agarrón. Queremos ser la mejor liga del mundo y así no avanzamos".

El capitán del Celta, indignado con el penalti anulado a su equipo por el VAR en el partido ante el Sevilla | Perform

Pero esta no fue la única acción polémica y decisiva de la jornada. El colegiado Ortiz Arias expulsó a Omar Mascarell en el Betis-Mallorca (2-0) tras recibir un pisotón de Marc Roca. Como era la segunda tarjeta amarilla, el VAR no pudo rectificar la decisión del árbitro principal y Mascarell tuvo que abandonar el terreno de juego después de intentar que el colegiado diera marcha atrás en su decisión.

Ortiz Arias interpretó que fue Mascarell el que impactó en el tobillo de Marc Roca, cuando la acción fue al revés. El Mallorca reaccionó en sus redes con rabia: "No es segunda amarilla de Mascarell. No es expulsión. Indefensos y con uno menos por este error".

También hubo jugadas controvertidas en el Real Sociedad-Barcelona. Jules Koundé cometió un penalti sobre Mikel Oyarzabal que Alberola Rojas no vio.

Ayer, el catalán García Verdura solo sacó amarilla a Gabriel Paulista en una entrada a Lucas Boyé que claramente era roja y que pudo terminar con el argentino lesionado. El penalti a Hugo Duro, por otra parte, donde exageró al límite, fue tildado por el técnico Paco López como "puro teatro".

El técnico del Granada se mostraba muy enojado: "Fue un partido igualadísimo menos en las decisiones arbitrales. He sido un auténtico defensor de los árbitros y del VAR, pero es que ya está bien. No sé si al árbitro del VAR Del Cerro Grande el Granada le ha hecho algo porque es reincidente y ya le quitó un penalti en Las Palmas". Asimismo, se quejó de la acción que terminó con amarilla para Gabriel Paulista: "Era roja seguro. Es brutal, va con los dos pies abajo, pero qué criterio tan diferente".