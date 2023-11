Aspas, arrepentido tras golpear y tirar el monitor del VAR

Iago Aspas, figura importante del Celta, decidió mostrar su arrepentimiento por su comportamiento en el partido a través de las redes sociales Corría el minuto 98 del encuentro cuando el árbitro Hernández Hernández señaló un penalti a favor del Celta por un agarrón de Navas a Douvikas

Una polémica decisión arbitral desencadenó una serie de eventos que incluyeron la frustración del jugador Iago Aspas en el Celta de Vigo ante el Sevilla (1-1). Corría el minuto 98 del encuentro cuando el árbitro Hernández Hernández señaló un penalti a favor del Celta por un agarrón de Navas a Douvikas. Sin embargo, la intervención del VAR llevó al árbitro a cambiar su decisión, revocando la pena máxima.

La sorprendente reversión de la decisión dejó a los jugadores del Celta, así como al entrenador Rafa Benítez, incrédulos y consternados. Algunos de los futbolistas, incluido Iago Aspas, no pudieron contener su enfado y mostraron su frustración en el campo. Aspas, en particular, tomó la decisión de golpear y tirar al suelo el monitor del VAR situado junto al banquillo.

Sin embargo, Iago Aspas, un jugador destacado y figura importante del Celta, decidió mostrar su arrepentimiento por su comportamiento en el partido a través de las redes sociales. En su cuenta de X, Aspas compartió un mensaje en el que admitía su error y expresaba su pesar por la forma en que manejó la situación: "Ayer cometí un error. No debería haber canalizado mi frustración de esa manera. Me duele porque no es el ejemplo que quiero dar a los celtistas más pequeños".

Declaraciones tras el partido

El capitán del Celta, Iago Aspas, se mostró muy crítico con la actuación del colegiado Hernández Hernández, quien anuló un penalti que había pitado a favor del equipo gallego en el último minuto del partido contra el Sevilla tras revisar la jugada en el VAR.

“Lo ha visto todo el mundo, como la semana pasada nos pasó en Girona. Cada vez que sacamos la cabeza nos quieren hundir más, con todas las que nos deben tendríamos que estar casi en Champions. Rearbitrar la intensidad de una agarrón cuando ya lo has pitado, ya me dirás cómo se hace eso. Qué va a ver al VAR”, se preguntó el internacional español.

Aspas, además, recordó que no es la primera vez que su equipo es perjudicado por la actuación arbitral esta temporada.

“Si te pasa una agachas la cabeza, dos, tres... pero van doce jornadas y llevamos siete partidos en los que la balanza nunca cae de nuestro lado. Y para una que nos cae va a mirar la intensidad de un agarrón. Queremos ser la mejor liga del mundo y así no avanzamos”, incidió.