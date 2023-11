El peor arranque en LaLiga desde el 1997

El Almería es colista en liga con 3 puntos en 12 encuentros La derrota ante el Alavés (1-0) significa la decimoquinta derrota consecutiva en liga

El Almería se está hundiendo en el pozo. Los de Gaizka Garitano volvieron a caer en liga y esta vez contra un rival directo. Con la derrota ante el Alavés, el Almería registró el peor arranque en La Liga desde la temporada 1997/98, que en aquel entonces el Sporting de Gijón solo consiguió 1 de los primeros 36 en juego. La situación preocupa y más a Gaizka Garitano que tras el partido lanzó un dardo al vestuario "no tenemos más". El equipo es colista, a nueve puntos de la permanencia, y la salvación parece utópica en estos momentos.

3 puntos de 33 posibles

El equipo rojiblanco no levanta cabeza y es colista en liga. El gol de Sedlar en el minuto 78 declinó la balanza a favor de los babazorros en un encuentro en el que los rojiblancos fueron de menos a más, pero que acabaron sucumbiendo una jornada más. El registro es desolador, con solo 3 puntos de 36 posibles y sin conocer la victoria en 12 jornadas.

Tras el partido, el técnico del conjunto andaluz, Gaizka Garitano, fue contundente en rueda de prensa: “Las sensaciones son malas, hemos competido, pero no nos ha dado para ganar”.

Dardo para los atacantes

En 12 jornadas, el registro goleador del equipo no es tan escaso. Han logrado anotar 14 goles. Pero Garitano no está satisfecho solo con eso. “Si no trabajas en defensa, no sigues al lateral, no haces líneas de 5, no te sacrificas por el equipo, es muy difícil que nosotros podamos ganar partidos. Ese es el caso de muchos de los jugadores de ataque de este equipo. Hay que hacer un trabajo colectivo para que el equipo gane, no basta solo con meter un gol, eso pasa por ser un bloque y ese bloque empieza con la gente de arriba”, afirma el técnico vasco.

Peores registros que el Elche

El arranque de temporada del Almería se asimila al del conjunto ilicitano de la temporada pasada. El Elche registró 4 puntos en las 12 primeras jornadas. La situación fue irreversible y no pudieron mantener la categoría.

Ahora, los de Gaiza Garitano viven una situación parecida tras caer ante un rival directo que luchará por no descender como es el Alavés. Ultimátum.

Peores arranques en la historia de La Liga tras 12 partidos

Sporting de Gijón 1997/98: 1 punto

UD Almería 2023/2024: 3 puntos

Elche 2022/2023: 4 puntos

Mallorca 1983/1984: 4 puntos

UD Salamanca 1980/1981: 4 puntos