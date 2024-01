Isco, al descubierto: La llamada de Iago Aspas, su fichaje frustrado por el Unión Berlin...

Isco Alarcón ha repasado en una entrevista con Valdano los momentos vividos estas últimas temporadas. El malagueño ha vivido un auténtico calvario desde su salida del Real Madrid, aunque ahora ha recuperado su sonrisa en el Benito Villamarín con un Real Betis que disfruta de la mejor versión del mediapunta.

El mediapunta ha repasado sus últimos momentos como jugador del Real Madrid, donde apenas pudo contar con minutos: "En ese momento estás cabreado con todo el mundo y todo te parece mal", explica. "Cuando estás en esa situación nada es culpa tuya... ahora reconozco que en ese momento perdí un poco la ilusión por demostrar, me vine un poco abajo y no tuve la fuerza mental para revertir la situación que sí había tenido otras veces", reflexiona.

A su salida del Real Madrid, Isco aterrizó en Sevilla, donde las cosas no pudieron salir peor: "Fue un momento complicado, pero lo que pasó no lo podía permitir y decidí salir de ahí. Es muy difícil saber gestionar este tipo de cosas, mi paso por el Sevilla fue un fracaso y tenía que seguir remando. Quería seguir disfrutando del fútbol. Tuve ofertas para irme a Arabia, ofertas del Unión Berlín".

Sobre su opción de irse a Alemania, Isco se sincera: "Mientras pasaba el reconocimiento médico me dijeron que no me podían inscribir para la Europa League. Ese fue el motivo que me hizo tomar la decisión de no firmar. Luego cambiaron también unas cuantas cláusulas del contrato...", explica.

En ese momento apareció Iago Aspas, que intentó que el jugador fichase por el Celta: "A la vuelta recibo una oferta del Celta. Me llamó Iago Aspas y dije: "Es que no puedo. Necesito descansar. Necesito reciclar ideas, la mente... No puedo aceptar una oferta porque no considero que esté preparado para rendir sobre todo mentalmente porque físicamente estaba bien".

Ahora en el Betis, el jugador ha recuperado su sonrisa: "Estoy como un niño chico en Disney". Isco ha vuelto a rendir a su mejor nivel en el Villamarín, donde disfrutan de su magia cada semana. Su gran rendimiento podría acercar su regreso a la Selección Española, donde podría tener un papel importante en la disputa de la Eurocopa este próximo verano.