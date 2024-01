La confesión de Isco sobre su pasado como madridista

Isco Alarcón está disfrutando "como un niño pequeño" de esta etapa como futbolista del Real Betis. El camino para volver a sonreír, sin embargo, no ha estado fácil y sus últimos años con la camiseta del Real Madrid fueron difíciles de explicar para él mismo, tal y como ha reconocido en una entrevista concedida al programa de Movistar + 'Universo Valdano'.

"No sé muy bien lo que pasó. Nadie fue claro conmigo. Con Solari jugué un partido de Copa y luego partidos sueltos. Yo no sabía si estaba bien o mal y me vine abajo. En ese momento estás cabreado, pero el tiempo y la terapia me ayudó a tener perspectiva. Cuando estás en esa situación, nada es culpa tuya y echas balones fuera constantemente", ha explicado el jugador en la citada entrevista.

El malagueño también ha añadido lo siguiente: "Ahora reconozco que perdí un poco la ilusión por demostrar, por jugar, por quitarle el puesto a un compañero... Que era algo que ya había hecho anteriormente. No tuve la fuerza mental para revertir la situación. El que más se arrepiente soy yo, lo digo ahora que vuelvo a disfrutar del fútbol como un niño pequeño, pero en ese momento estaba peleado con todo el mundo y le echaba la culpa a todo el mundo. Me sentía una víctima y no lo era".

Se hizo un nombre en el Valencia y en el Málaga para dar el gran salto al Real Madrid en 2013. Estuvo en el Santiago Bernabéu durante casi una década, hasta verano de 2022, pero perdió protagonismo en sus últimas temporadas, algo que se vio acrecentado en la campaña 2021/22. Puso rumbo al Sevilla y, tras otro año complicado, firmó en verano por el Betis donde ha logrado volver a sentirse futbolista y ser uno de los más destacados del campeonato nacional.